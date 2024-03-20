ليس خللاً هرمونيًا أو عضويًا بل مرضًا نفسيًا مركز تعزيز الصحة النفسية يكشف السبب الحقيقي لاضطراب الهوية الجنسية

فريق التحرير الأربعاء 20 مارس 2024 4:11 م

المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية