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صحيفة تواصل الالكترونية

مرض قاتل يصيب 34% من سكان دولة خليجية

فيروس نيباه
ارشيفبة
أ أ
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كشف أحد الأطباء المختصين عن نسبة إحصائية صادمة لمرض تصلب الشرايين، والتي طالت عددا كبيرا من سكان الكويت.

تصلب الشرايين في الكويت:اضافة اعلان


وقال استشاري أمراض القلب والقسطرة د. يوسف القلاف: 34%من سكان الكويت مصابون بتصلب الشرايين و22%لديهم تصلب الشرايين الشديد.

بينما كشفت استشارية الطب النفسي د.مريم العوضي أن نسبة القلق بالكويت20% ،  و15% للاكتئاب وهما من أكثر الأمراض النفسية انتشاراً في البلاد.

القهوة وأمراض القلب:


من جهته حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب بكلية الطب بجامعة الملك سعود، من خطر خلط مشروبات الطاقة بالقهوة، لما لذلك من آثار ضارة على القلب.
وقال النمر: "هذا الخليط يعرض الشباب لمستوى عالٍ من الكافيين، وكما أن الكافيين بشكل عام له فوائد، إلا أن له مضاعفات كبيرة، لذا يجب أن يتم تناوله وفق الحدود المسموح بها دوليًا".

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فإن الحد الآمن من الكافيين للبالغين يصل إلى 400 ملجم يوميًا.

بينما لا تشجع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على استهلاك الكافيين للأطفال دون سن 12 عامًا، وتوصي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا بألا يزيد استهلاكهم للكافيين على 100 ملجم.

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