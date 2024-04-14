مرض "غريب" يودي بحياة 4 ويصيب العشرات في هذا البلد

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لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب العشرات بمرض "غريب" في شمال غربي نيجيريا.

وهرعت فرق طبية إلى مدينة سوكوتو، بالقرب من حدود النيجر حيث وقعت حالات الإصابة، للتحقيق في طبيعة المرض.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المصابين ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى والقيء وفقدان الوزن المفاجئ وتورم البطن.

وسجلت جميع الوفيات اعتبارًا من 21 مارس.

وإجمالاً، سجلت 164 حالة إصابة – تتعلق بشكل رئيس بأطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عامًا – في جميع أنحاء المنطقة.

ومن بين هؤلاء، نقل أربعة مرضى إلى المستشفى، وتلقى 130 آخرون العلاج إما في المنزل أو في مراكز الرعاية الأولية المحلية.





حادثة مماثلة في عام 2023



حمى لاسا



وقال المدير العام للمركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور جيد إدريس، في مؤتمر صحفي في العاصمة أبوجا الثلاثاء: "من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى. تم توثيق حادثة مماثلة في عام 2023. ولم يتم تشخيصها بشكل قاطع".وأضاف: "تشير النتائج إلى مستويات متفاوتة من الرصاص والكروم في عينات الدم، مما يدفع إلى التدقيق في الأنشطة المحلية مثل التعدين والممارسات الزراعية التي تنطوي على استخدام المواد الكيميائية"، بحسب صحيفة "نيجيريان أوبزرفر".وأشار إلى أن "الجهود التعاونية تمتد إلى ما هو أبعد من المؤسسات الصحية، لتشمل الوكالات الحكومية والهيئات البحثية وأصحاب المصلحة في المجتمع".وتابع إدريس: "في الوقت الحالي، تعيق التحديات الأمنية الوصول إلى المناطق المتضررة، مما يعقد جهود الاستجابة".وحث المجتمعات المتضررة من تفشي المرض على توخي اليقظة والإبلاغ عن أي أعراض محتملة على الفور إلى المراكز الصحية المحلية.وتعرضت نيجيريا مؤخرًا لتفشي حمى لاسا، حيث تم تسجيل أكثر من 150 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد منذ يناير.ويعتقد أن المرض الذي تنقله القوارض لا يسبب أي أعراض لدى 80% من المرضى ويقتل 1% فقط من المصابين.ويُصاب الأشخاص عادة بحمى لاسا بعد التعرض لأطعمة أو أدوات منزلية ملوثة ببول أو براز الفئران المصابة.لكن الفيروس، الذي يمكن أن يؤدي إلى نزيف مهبلي لدى النساء ويؤدي إلى نوبات، يمكن أن ينتقل أيضًا عن طريق سوائل الجسم.وفي العام الماضي، واجهت البلاد أيضًا تفشيًا مميتًا لمرض الدفتيريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص معظمهم من الأطفال.وتؤثر العدوى البكتيرية شديدة العدوى بشكل رئيس على الأنف والحنجرة. كما يمكن أن يصيب الجلد ويسبب آفات مؤلمة.