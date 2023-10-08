"مرض النوم" يقتل 500 ألف شخص سنويًا.. 4 أعراض رئيسة

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أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا للمسافرين من "مرض النوم" الذي ينتقل عن طريق ذباب "تسي تسي"، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه. اضافة اعلان

ويمكن لذباب "تسي تسي"، الذي اكتسب الطفيليات من البشر أو الحيوانات المصابة، أن ينقلها إلى البشر عن طريق العض، مما يصيبهم بمرض النوم.

ويعيش هذا الذباب في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مع أنواع معينة فقط قادرة على نقل المرض.





من هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة؟



لا علاج للمرض



نوعان من مرض النوم



والسكان الأكثر عرضة لخطر الإصابة هم أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة أو صيد الأسماك أو تربية الحيوانات أو الصيد.كما أن المسافرين إلى جنوب الصحراء الكبرى معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالعدوى. .ويمكن أن يتسبب تطور المرض في التهاب السحايا والدماغ، وفي النهاية، الغيبوبة و/أو الموت - مما يطلق عليه "مرض النوم".وتشير التقديرات إلى أن ما بين 60 إلى 70 مليون شخص في 36 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى معرضون لخطر الإصابة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وفي عام 2021، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن 747 حالة من الشكل السائد لهذا المرض، بانخفاض من أكثر من 37 ألف حالة في عام 1998. وقال خوسيه رامون فرانكو، المسؤول الطبي في منظمة الصحة العالمية: "نحن نتقدم بشكل جيد للغاية لكننا (لم نفعل). وصلت إلى الميل الأخير".ولا يوجد حاليًا أي لقاح أو دواء يمنع مرض النوم، على الرغم من أن عقارًا تجريبيًا جديدًا، يسمى أكوزيبورول، قد يكون قادرا على القضاء على المرض.هناك أربعة أعراض رئيسية يجب الانتباه إليها، وهي: التعب والحمى الشديدة والصداع وآلام العضلات.ومع ذلك، يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى لعدة أشهر أو حتى سنوات دون أن تظهر عليهم أي علامات أو أعراض رئيسية.وعندما تظهر الأعراض، فغالبًا ما يعني ذلك أن الجهاز العصبي المركزي قد تأثر بالفعل، مما يعني أن الطفيل قد عبر الحاجز الدموي الدماغي للمريض.وعند هذه النقطة، يمكن أن يبدأ أيضًا ظهور الضعف العقلي والنوبات وصعوبة المشي.وعندما يُترك دون علاج، فإن معدل الوفيات بسبب مرض النوم يقترب من 100 بالمائة. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 50 ألفًا إلى 500 ألف شخص يموتون بسبب هذا المرض كل عام.وهناك نوعان من مرض النوم: غرب أفريقيا، الذي يصيب البشر بشكل رئيسي، وشرق أفريقيا، الذي يصيب الحيوانات بشكل رئيسي.وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن يؤدي مرض النوم في غرب أفريقيا إلى الوفاة في غضون ثلاث سنوات.ويقتل مرض النوم في شرق أفريقيا بسرعة أكبر - في غضون أشهر - ولكنه يمثل 2% فقط من الحالات البشرية في القارة.وبالنسبة لكلا النوعين، يتم استخدام اختبار الدم للتحقق من المرض، فيما يعد اختبار السائل الليمفاوي للعقد الليمفاوية المتضخمة (الجزء الخلفي من الرقبة) واختبارات أخرى ضرورية أيضًا.ويمكن استخدام دورة من البنتاميدين إذا تم اكتشافه مبكرًا، أو الإيفلورنيثين إذا تم اكتشافه بعد دخوله إلى الجهاز العصبي، لعلاج مرض النوم في غرب أفريقيا.وأفضل طريقة للوقاية منه، هي تجنب ذبابة التسي تسي. وللقيام بذلك، تنصح شركة الأدوية إيساي بعدم ارتداء الملابس ذات الألوان الزاهية أو شديدة اللون، والابتعاد عن الشجيرات التي يعيش فيها ذباب تسي تسي أثناء النهار.