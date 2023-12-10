مدينة الملك عبدالله الطبية تُسهم في إنقاذ حياة معتمر مصري

أ أ

نجح فريق مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية - عضو تجمع مكة المكرمة الصحي - في إنقاذ حياة معتمر مصري الجنسية، تعرض لجلطة حادة في عضلة القلب أثناء أداء مناسك العمرة. اضافة اعلان

وشعر المريض خلال أداء المناسك بألم مفاجئ وشديد في الصدر، صاحبه إعياء عام ليتم نقله إلى مستشفى أجياد، حيث تم تقديم الخدمات الصحية الأولية العاجلة، والتي أظهرت وجود أزمة قلبية حادة استدعت نقله على الفور عبر خدمة الخط الساخن للجلطات القلبية.





سرعة التعامل مع الجلطة القلبية



وكان لسرعة التعامل واحترافية التكامل بين قطاعات التجمع الصحي دور بارز في إنقاذ حياته.وقام الفريق الطبي بالمدينة الطبية على الفور بإجراء عملية قسطرة عاجلة لشرايين القلب، وفتح الشريان التاجي الرئيس المتسبب بالجلطة، ووضع دعامة بسرعة قياسية تكللت بالنجاح.وتماثل المريض للشفاء وهو بأتم الصحة والعافية.