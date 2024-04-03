مدمر للكبد.. عنصر متوفر بكثرة على المائدة الرمضانية

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بالرغم من أهميته كعنصر أساسي في الطعام وعلى المائدة الرمضانية، لكن الإفراط في تناول الملح له آثار خطيرة، حيث يهدد صحة الكبد.



مخاطر الإفراط في استهلاك الملح:

الملح مدمر للكبد:

وكانت جمعية القلب الأمريكية، قد حذرت من مخاطر الإفراط في استهلاك الملح، حيث تُوصي بألا يتجاوز استهلاك الشخص البالغ من الصوديوم 2.3 جراما يوميا، وهو ما يعادل 5.75 جراما من الملح.أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب أو أمراض الكلى أو أمراض الكبد، فإن تناول كميات زائدة من الملح بانتظام قد يعرضهم لخطر الإصابة بمشاكل صحية.وبحسب ما نشره خبراء في التغذية، فإن تأثير الملح على صحة الكبد يتسبب في حالات لها تداعيات خطيرة على صحة الجسم ومنها:1-احتباس السوائل:الإفراط في تناول الملح يؤدي إلى احتباس السوائل، وهو عامل خطر يضر بصحة الكبد.2- ارتفاع ضغط الدم:ارتفاع ضغط الدم من أكثر العوامل خطورة على صحة الكبد، حيث يسبب تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكبد، ما يُعيق تدفق الدم ويقلل من قدرته على أداء وظائفه.3- تليف الكبد:يسبب تناول هذا المكون بكثرة تليف الكبد، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد المزمنة.