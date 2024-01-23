مختص: أبحاث غربية تعترف بأهمية الحجامة

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قال عبدالرحمن القحطاني، المختص في الحجامة، إن الغرب بدأ يغير فكرته عن الحجامة ويجرون أبحاثا كثيرة عنها حاليا.





هل بدأ الغرب يغير نظرته عن الحجامة؟

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الفئات المحظور عليها الحجامة

في وقت سابق حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، بعض الفئات من المرضى من الإقدام على عمل الحجامة، والتي قد تؤدي مضاعفاتها إلى الوفاة.





وحدّد "النمر" هذه الفئات في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي تضمنت 8 فئات، حيث قال :" ننصح هؤلاء بعدم الحجامة" :





١- مرضى الأورام





٢- فشل القلب





٣- فشل الكبد





٤- فشل الكلى





٥- من يتناولون مسيلات الدم





٦- أمراض الدم مثل الهيموفيليا





٧- سبق له التبرع بالدم خلال الستة أسابيع الماضية.





٨- من يعاني فقر الدم.









وأوضح في لقاء ببرنامج "ياهلا"، أن الدول الغربية مهتمة بالأمر وكذلك "الوخز بالإبر" ، مضيفا: الطب الغربي بدأ يعدل المسار ولكنه مازال محدودا.