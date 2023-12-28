مخاوف من وباء جديد.. أخطر 4 تهديدات صحية يحذر منها الخبراء في 2024

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مع اقتراب عام 2023 من نهايته، حذر خبراء صحة الأمراض المعدية من أربعة أمراض كبرى قالوا إنها قد تشكل تهديدًا عالميًا في العام الجديد 2024. اضافة اعلان

وتضم القائمة أحدث سلالات كوفيد 1- 19، المعروفة باسم JN.1 ، ومتحور جدري القرود، والأمراض المنتشرة عبر البعوض من البلدان الاستوائية.





JN.1 كوفيد



جدري القرود



حمى الضنك



مرض الحصبة



هل نحن مستعدون؟



التهديد الصحي الأكثر وضوحًا هو سلالة كوفيد الجديدة الأكثر قابلية للانتقال، والتي تنتشر بالفعل بسرعة في أجزاء من العالم.وصنفت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، المتحور الفرعي بأنه "مثير للاهتمام".ووفقًا لأحدث تقديرات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، يشكل JN.1 حاليًا ما بين 15% إلى 29% من الحالات في الولايات المتحدة.لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أن الخطر الذي تشكله السلالة "منخفض" حاليًا.وكتبت المنظمة: "استنادًا إلى الأدلة المتاحة، تم تقييم المخاطر الإضافية على الصحة العامة العالمية التي يشكلها JN.1 حاليًا على أنها منخفضة".ولم يكتشف بعد أدلة حول أن هذا المتحور يؤدي إلى أعراض أكثر خطورة من المتحورات السابقة. ومع ذلك، فإن هذا قد يعني أن المتحورات تنتشر بشكل أسرع، وتضعف مناعة القطيع.وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، من إمبريال كوليدج لندن، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "إنه فيروس مخادع بشكل مدهش، يجعل الناس في بعض الأحيان مرضى للغاية ويؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بـ "كوفيد طويل الأمد".وأضاف لصحيفة "ذا صن": "تتراجع المناعة بمرور الوقت، وبالنسبة للكثيرين، فقد مر أكثر من عام منذ أن تلقوا آخر جرعة معززة".وحذر من أنه كلما زاد تحور الفيروس، قلت فعالية الأجسام المضادة في مكافحته.وقال البروفيسور بيتر: "الفيروس المنتشر الآن مختلف تمامًا عن الفيروس الذي رأيناه في عام 2020. لقد أصبح الفيروس الجديد أفضل بكثير في الانتقال من شخص إلى آخر، ومن المرجح أن يتحسن".وتابع: "كما أنه أفضل بكثير في التهرب من المناعة الحالية من العدوى والتطعيم".حذر مسؤولو الصحة من انتشار سلالة شديدة من جدري القرود – مبوكس – تتسبب في وفاة واحد من كل 10 أشخاص.يوجد فرعان فرعيان مختلفان من الفيروس: النوع الأول والنوع الثاني.في النوع الأول تحدث معدلات وفيات أعلى، حيث يبلغ معدل الوفيات حوالي 10 في المئة.ويعتبر النوع الثاني أكثر اعتدالاً بشكل عام، وكان منتشرًا في أوروبا العام الماضي.وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأمراض المعدية، لشبكة سكاي نيوز: "نحن قلقون بشأن توسع النوع الأول إلى بلدان أخرى، وهناك اهتمام قليل جدًا بمرض الجدري في الوقت الحالي".ويأتي ذلك بعد وفاة ما يقرب من 600 شخص بسبب مرض الجدري1 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، العديد منهم أطفال.وأصيب 11 ألفًا و988 آخرين في أكبر تفشٍ للفيروس في البلاد على الإطلاق.وتجاوز عدد الوفيات 112 حالة وفاة عالمية تم تسجيلها خلال وباء الصيف الماضي عندما تم اكتشاف المرض في بريطانيا لأول مرة.من المنتظر أن تصل حمى الضنك - وهو مرض فتاك ينتشر عن طريق البعوض - إلى بريطانيا قريبًا.وجاء ذلك بعد رصد "حمى كسر العظام" في فرنسا وإيطاليا ومؤخرًا في قبرص .واستجابة لذلك، أعلنت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا الشهر الماضي أنها ستقوم بتركيب مصائد ضخمة للبعوض في الموانئ ومحطات الخدمة ومحطات الشاحنات في أماكن مثل لندن وكينت بحلول منتصف عام 2024.ويهدف ذلك إلى مراقبة عدد البعوض، الذي يتم نقله عبر الشاحنات وحاويات الشحن إلى البلاد.وتوقعت الحكومة البريطانية أن تكون هذه الحشرات شائعة في إنجلترا بحلول أربعينيات القرن الحالي.ويتواجد هذا النوع من الحشرات في المناخات الاستوائية، لكن العلماء يقولون إن تغير المناخ، الذي يجلب موجات حارة وفيضانات متكررة إلى أوروبا، قد خلق ظروفًا أكثر ملاءمة لها.وقالت الدكتورة ماريا: "هذا ليس خطرًا نظريًا في المستقبل. إنه يحدث الآن، ويجب معالجته الآن".زادت حالات الإصابة بالحصبة ، وهي واحدة من أكثر الأمراض المعدية في العالم، بنسبة تزيد على 3000 في المئة في أوروبا خلال العام الماضي.وتم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف إصابة بين يناير وأكتوبر 2023، وهو ارتفاع ملحوظ عن 941 إصابة في عام 2022 بأكمله، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.ويُلقى اللوم في هذه الزيادة على انخفاض تغطية التطعيم في جميع الدول الأعضاء الأوروبية البالغ عددها 53 دولة منذ عام 2020، علاوة على بريطانيا.وقال الدكتور هانز هنري بي كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا: "هذا أمر مثير للقلق".ودعا المسؤولون إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" لوقف تفشي المرض القاتل المحتمل.ولا يوجد علاج للحصبة، لكن لقاحات MMR تحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.وقال الدكتور كلوج: "التطعيم هو الطريقة الوحيدة لحماية الأطفال من هذا المرض الذي يحتمل أن يكون خطيرًا".وتسبب الحصبة عادة الحمى وسيلان الأنف والسعال واحمرار العينين والتهاب الحلق والطفح الجلدي المميز - وعادة ما يختفي الفيروس في غضون أسبوعين.يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والنوبات والعمى أو حتى الموت إذا انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئتين أو الدماغ.وتعد الحصبة أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص بالنسبة للأطفال الرضع وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة.كما أنه أكثر خطورة أثناء الحمل، ويزيد من خطر الإجهاض أو ولادة جنين ميت أو الولادة المبكرة.قالت الدكتورة ماريا، إنه من ناحية، تحسنت عمليات المراقبة والاختبار والوقاية من العدوى في العديد من البلدان، مما يضعنا في وضع جيد.لكن بعض الأشياء تجعل الخبير أقل ثقة بشأن مدى استعدادنا لمواجهة جائحة جديد.وأوضحت: "أنظر إلى الهجمات على العلم والعلماء، وتسييس كل جانب من جوانب كوفيد".وقالت أيضًا إن بعض الدول قد تكون أقل تحفيزًا للإبلاغ عن الأمراض الجديدة بسبب التأثير المالي والسياسي السلبي.وأضافت: "لذا، من جهتي الأقل تفاؤلاً، أشعر بالقلق حقًا من أننا في بعض الجوانب أصبحنا أسوأ حالا مما كنا عليه قبل أربع سنوات".