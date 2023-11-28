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مخاطر صحية ونفسية للمدمنين على العمل.. هذه أبرزها

الاحتراق في العمل
إدمان العمل له مخاطر صحية ونفسية
أ أ
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أظهرت العديد من الدراسات أن مدمني العمل عادة ما يعانون من شعور بالتوعك، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بمشاعر سلبية؛ مثل العداء والقلق والشعور بالذنب عندما لا يتمكنون من العمل على نطاق واسع كما يحلو لهم.اضافة اعلان
وتوصلت دراسة حديثة إلى أن الحالة المزاجية للأشخاص الذين يعانون من إدمان العمل هي في المتوسط أسوأ من مزاج الآخرين، حتى عندما ينخرطون في النشاط الذي هم أكثر شغفًا به: عملهم.

ارتفاع مستويات التوتر اليومي

وقال البروفيسور كريستيان بالدوتشي: "المزاج السلبي الذي لوحظ لدى مدمني العمل قد يشير إلى ارتفاع مستويات التوتر اليومي، وهذا يمكن أن يكون السبب في زيادة خطر إصابة هؤلاء الأفراد بالإرهاق ومشاكل القلب والأوعية الدموية".
وأضاف: "علاوة على ذلك، وبالنظر إلى أن مدمني العمل غالبًا ما يشغلون مناصب مسؤولية، فإن مزاجهم السلبي يمكن أن يؤثر بسهولة على مزاج زملائهم وزملاء العمل"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
وتابع: "يشكل هذا خطرًا يجب على المنظمات أخذه بعين الاعتبار بجدية، والتدخل لتثبيط السلوكيات التي تساهم في إدمان العمل".

تفاصيل التجربة 


ولمعرفة ما يشعر به المدمنون أثناء عملهم، أجرى فريق من جامعة بولونيا اختبارا نفسيا على 139 عاملاً بدوام كامل، وحللوا الحالة المزاجية لهؤلاء العمال طوال اليوم باستخدام تطبيق على هواتفهم.
وأضاف البروفيسور بالدوتشي: "تشير البيانات المجمعة إلى أن معظم العمال المدمنين على العمل لديهم في المتوسط مزاج أسوأ من الآخرين". 
واستدرك: "لذلك، لا يبدو صحيحًا أن الأشخاص المدمنين على العمل يستمدون المزيد من المتعة من نشاط عملهم؛ بل على العكس تمامًا، يبدو أن النتائج تؤكد أنه، كما هو الحال في الأشكال الأخرى من الإدمان السلوكي والمواد، فإن النشوة الأولية تفسح المجال لحالة عاطفية سلبية تنتشر في الشخص حتى أثناء العمل".

مزاج سلبي طوال اليوم

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف الباحثون، أن مدمني العمل لديهم مزاج سلبي أكثر ثباتًا طوال يومهم بغض النظر عن العوامل الخارجية.
وقال الدكتور لوكا منجيني: "يمكن أن ينبع هذا العنصر من عدم قدرة مدمني العمل على استثمار الاعتدال في العمل، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تجارب الانفصال والتعافي، والترسيخ الموازي للنغمة العاطفية السلبية".
وتظهر النتائج، التي نشرت في مجلة "علم نفس الصحة المهنية"، أن النساء أكثر عرضة لإدمان العمل من الرجال، وهو ما يرجح الفريق أن يكون نتيجة للتوقعات المتعلقة بالجنس والتي لا تزال متجذرة بعمق.

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