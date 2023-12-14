مخاطر الأنفلونزا على النساء الحوامل.. وأبرز طرق الوقاية

من المعروف أن الأنفلونزا تعد من الأمراض الشائعة خلال فصل الشتاء، والتي تتطلب الحصول على الراحة التامة وأخذ العلاج اللازم.
لكن الجديد ما كشفته الدكتورة أولجا روديونوفا، اختصاصية أمراض النساء والتوليد، محذرة من خطورة الأنفلونزا على صحة النساء الحوامل، وقد تبطئ نمو الجنين.
وقالت لصحيفة "جازيتا رو"، "إن أخطر فترة هي الأشهر الثلاثة الأولى، التي خلالها تتشكل أعضاء الطفل وأجهزته. لذلك يجب على الحامل أن تكون حذرة بشكل خاص خلالها".
الإصابة بالأنفلونزا في الأشهر الثلاثة الأولى للحملووفقًا لتحذيرها، فإنه يزداد إصابة المرأة الحامل بالأنفلونزا في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل من خطر إصابة الجنين بعيوب، والإجهاض التلقائي.
وإذا استمر الحمل، هناك خطر الإصابة بنقص السائل السلوي وتأخر نمو الجنين.
وقالت الطبيبة: "قد يحدث على خلفية الأنفلونزا، في الثلثين الثاني والثالث تأخر في نمو الجنين واضطراب في المشيمة (التي تضمن قدرة الطفل على البقاء). بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر كبير لإصابة المرأة الحامل بفقر الدم"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".
ويعتمد تشخيص حالة الأم والجنين، بالإضافة إلى الثلث الذي مرضت فيه المرأة، على عوامل أخرى، مثل العادات السيئة، والوزن الزائد، والأمراض والمضاعفات المصاحبة، وشدة العملية المعدية واستشارة الطبيب وبدء العلاج.
طرق الوقاية من الأنفلونزا للمرأة الحاملوشرحت الطبيبة طرق الوقاية من الأنفلونزا للمرأة الحامل، وتتمثل في:
استخدام أدوية يصفها الطبيب المعالج مثل قطرات أنف أو تحاميل إنترفيرون.
يجب غسل اليدين بالصابون
استخدام معقمات الأيدي المحتوية على الكحول
تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى، وعدم لمس العينين والأنف والفم. وعموما
تجنب الاتصال بالأشخاص الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا .
وتابعت: "يجب أن نتذكر أن الوقاية تقلل من خطر الإصابة بالمرض، ولكنها لا تستبعد الإصابة تماما. لذلك في حالة ظهور أعراض الأنفلونزا، يجب على المرأة الحامل طلب المساعدة الطبية فورا".
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