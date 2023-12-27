متى يكون "النمش" علامة خطر ؟ (تفاصيل)

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لا يشكل النمش الموجود على الوجه علامة خطر في الغالب؛ بل إن بعض الناس قد يعتبره أمرًا مميزًا.





لماذا يصاب بعض الناس بالنمش؟ اضافة اعلان



كيف تلعب الوراثة دورًا في ظهور النمش؟



متى يظهر النمش ولماذا؟



كيف يلعب لون الشعر ولون البشرة دورًا؟



هل يزيد النمش من خطر الإصابة بأمراض الجلد أو سرطان الجلد؟



الحماية من أشعة الشمس



قال دانيلو سي ديل كامبو، طبيب أمراض جلدية معتمد في عيادة شيكاغو للبشرة في إلينوي بالولايات المتحدة، إن النمش، عبارة عن بقع صغيرة مصبوغة على الجلد تكون أكثر وضوحًا لدى الأفراد ذوي البشرة الفاتحة.وأضاف لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "إنها تنتج بشكل رئيس عن مجموعة من العوامل الوراثية والتعرض لأشعة الشمس".وأشار إلى أنه عندما يتعرض الجلد للشمس، فإنه ينتج المزيد من الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون البشرة، مما يؤدي إلى ظهور النمش.وقال ديل كامبو: "هذه استجابة طبيعية ولكنها أيضًا مؤشر على أن الجلد حساس لأشعة الشمس".ووفقًا له، فإنه إذا واجهت أنت أو أطفالك زيادة مفاجئة في النمش أو لاحظت أي تغييرات في مظهر النمش، فمن المستحسن استشارة طبيب أمراض جلدية معتمد.وفقًا لطبيب الأمراض الجلدية، فإن تطور النمش غالبًا ما يكون له مكون وراثي.وأضاف: "أحد الجينات الرئيسة المعنية هو جين MC1R، الذي يؤثر على لون البشرة والشعر. يمكن أن تؤدي متغيرات هذا الجين إلى بشرة وشعر أفتح، مما يزيد من احتمال ظهور النمش. ولهذا السبب غالبًا ما يعاني الأشخاص ذوو الشعر الأحمر أو الأشقر من النمش".وقال إن الوراثة يمكن أن تكون معقدة، ولن يصاب كل من لديه هذه السمات بالنمش.قال ديل كامبو إن النمش يمكن أن يبدأ بالظهور عند الأطفال في عمر السنتين، وقد يصبح أكثر وضوحًا وكثرة مع تقدم العمر، وخاصة بعد التعرض لأشعة الشمس.وأضاف "هذا لأن الجلد يستجيب للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس عن طريق تحفيز الخلايا الصباغية لإنتاج المزيد من الميلانين في مناطق معينة، مما يؤدي إلى تكوين النمش. إنه بمثابة تذكير بضعف بشرتنا أمام الشمس".وأشار إلى أنه "على الرغم من أن هذه عملية طبيعية، إلا أنها بمثابة تذكير بضعف بشرتنا أمام الشمس".وأوصى بإجراء فحوصات جلدية منتظمة من قبل طبيب الأمراض الجلدية للتأكد من صحة الجلد.لون الشعر ولون البشرة، مثل النمش، هما نتيجة لتفاعل معقد بين العوامل الوراثية، حسبما قال الدكتور تشيلسي فاجنر، كبير المستشارين الوراثيين في في منصة الاختبارات الجينية "بليون تو وان" في كانساس سيتي بولاية ميسوري.وأضاف فاجنر: "يميل النمش إلى أن يكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة أو الفاتحة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن النمش يمكن أن يظهر لدى الأشخاص من جميع الخلفيات العرقية وألوان البشرة".وتابع: "هذا التنوع يرجع إلى العوامل الوراثية المعقدة التي تحدد التصبغ. يساهم هذا التعقيد في التنوع الرائع الذي نراه في مظاهر الناس في جميع أنحاء العالم".ووفقًا لـ فاجنر، فإن هناك عوامل عديدة، وراثية وغير وراثية، تؤثر على خطر إصابة الشخص بأمراض جلدية وسرطان الجلد .وأشار إلى أنه "بسبب هذا التعقيد، من الضروري إجراء مناقشات منتظمة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول عوامل الخطر الشخصية والتاريخ العائلي. كما أن فحوصات الجلد الروتينية مع أخصائي الرعاية الصحية ضرورية أيضًا للكشف المبكر والوقاية".وأوضح فاجنر، أن "جيناتنا، وخاصة الاختلافات في جين MC1R، توفر الأساس لتطور النمش، في حين أن العوامل البيئية، وفي المقام الأول التعرض لأشعة الشمس، تعمل كمحفز يعيد النمش إلى الحياة".وبحسبه، فإن "النمش هو نتيجة فريدة لهذا التفاعل الجيني والبيئي، مما يجعل نمط النمش لكل شخص فريدًا من نوعه حقًا".وقال ديل كامبو، إن النمش في حد ذاته ليس عامل خطر مباشر لأمراض الجلد أو السرطان.وأضاف: "ومع ذلك، فإنه يشير إلى أن الجلد قد يكون أكثر عرضة للضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية".وشدد على أن "من المهم بالنسبة للأفراد الذين يعانون من النمش أن يمارسوا تدابير الحماية من أشعة الشمس، مثل استخدام واقي الشمس واسع النطاق، وارتداء القبعات والملابس الواقية، وتجنب ساعات الذروة للشمس".وتابع ديل كامبو: "لذلك، من المهم بالنسبة للأفراد الذين يعانون من النمش أن يمارسوا تدابير الحماية من أشعة الشمس، مثل استخدام واقي الشمس واسع النطاق، وارتداء القبعات والملابس الواقية، وتجنب ساعات الذروة للشمس".وأكد أيضًا أن فحوصات الجلد المنتظمة من قبل طبيب الأمراض الجلدية ضرورية أيضًا، خاصة لأولئك الذين يعانون من بشرة فاتحة ونمش، لمراقبة أي مشاكل جلدية محتملة.وقال ديل كامبو: "من المهم أن نتذكر أنه على الرغم من أن النمش غير ضار بشكل عام، إلا أن أي تغيير في حجمه أو شكله أو لونه يجب أن يؤدي إلى زيارة طبيب الأمراض الجلدية".وبين أيضًا، أن "الاكتشاف المبكر والوقاية هما مفتاح الحفاظ على صحة الجلد. بالنسبة للأفراد الذين يعانون من النمش، فإن اعتماد عادات جيدة للحماية من أشعة الشمس ليس مجرد مسألة جمالية، بل أيضًا أولوية لصحتهم العامة. أوصي بشدة باستشارة طبيب أمراض جلدية معتمد للحصول على نصائح شخصية وفحوصات جلدية".