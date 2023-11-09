متى يكون الصوت الأجش علامة على مرض خطير؟

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سرطان الفم هو أحد أنواع من السرطانات التي تُجمع في فئة تُسمى بسرطانات الرأس والرقبة، وعادة ما يُعالج سرطان الفم وسرطانات الرأس والرقبة الأخرى بشكل مماثل. اضافة اعلان

قد يظهر سرطان الفم على:

الشفتين

اللثة

اللسان

بطانة الخدين الداخلية

سقف الفم

قاع الفم (أسفل اللسان)

وهناك بعض أعراض السرطان التي يعرفها معظم الناس. إذ تعتبر الكتل والنتوءات غير العادية والتعب غير المبرر من العلامات الموثقة جيدًا للمرض.





الصوت الأجش أحد الأعراض الأقل شهرة



ويعد الصوت الأجش أحد الأعراض الأقل شهرة ولكنه شائع لسرطان الفم، ووفقًا لأبحاث السرطان، فإنه قد يبدو الصوت أجشًا أو أكثر هدوءًا، كما هو الحال عندما تكون مصابًا بنزلة برد.وهذا هو الحال بشكل خاص إذا كان السرطان بالقرب من الجزء الخلفي من الحلق، ويمكن أن تكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان البلعوم السفلي - شكل نادر من المرض.وترتبط معظم حالات الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بالتدخين وتعاطي الكحول، لكن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التي تنتقل عن طريق ممارسة العلاقة الحميمة عن طريق الفم مرتبطة بارتفاع نسبة الإصابة.وقد يكون سوء صحة الفم أيضًا بمثابة مقدمة للمرض.





3 أعراض يجب معرفتها



متى يجب استشارة الطبيب؟



وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن سرطان الفم يمكن أن يظهر على شكل قرحة في الفم لا تشفى.ويمكن أن تظهر أيضًا على شكل بقع حمراء أو بيضاء في الفم والشفتين واللثة وداخل الخدين وسقف الفم.كما يمكن أن تكون الكتل أو التورمات غير العادية في الفم أو الرأس أو الرقبة علامة على المرض.الصوت الأجش في الصباح أمر طبيعي.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، عادة ما يكون ذلك علامة على التهاب الحنجرة الحاد (التهاب الحنجرة)، والذي يحدث بسبب البرد أو التهاب في الصدر أو الإفراط في استخدام الصوت. ويمكنك معالجة ذلك بالنوم المبكر.لكن الصوت الأجش يمكن أن يكون علامة على شيء خطير، مثل السرطان أو فيروس الورم الحليمي البشري، حسبما قال استشاري أمراض الحنجرة وجراح مجرى الهواء، الدكتور شدوان الياغشي لصحيفة "ذا صن".وأوضح: "أي شخص لديه حصان ذو صوت أجش لمدة ثلاثة أسابيع أخرى يجب عليه مراجعة الطبيب لفحص أحباله الصوتية".وأضاف أنه من المحتمل أن تعود القشرة إلى "شيء حميد" مثل ورم أو عقيدة على الأحبال الصوتية. وهذه أورام غير سرطانية تمنع الحبال الصوتية من الاهتزاز بشكل طبيعي. ويمكن إزالتها عن طريق الجراحة.وتابع: "في الحالات النادرة، يكون ذلك علامة على وجود نمو سرطاني خطير أو فيروس الورم الحليمي البشري".