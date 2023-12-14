متى يشير الأرق إلى وجود مشاكل في القلب؟.. تعرف على الأعراض

يعاني بعض الناس من مشكلة الأرق التي تؤثر على نومه، فيما يزيد استمرارها من مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري والسكتة الدماغية، علاوة على زيادة الوزن والمعاناة من الاكتئاب.
ولا يؤثر النوم على الحالة الصحية للفرد فحسب، بل يمكن أن يكون مؤشرًا عليها. وفي بعض الحالات، قد تكون قلة النوم مؤشرًا على المعاناة من انقطاع التنفس أثناء النوم، على سبيل المثال.
أمراض القلبلكن مشاكل النوم يمكن أن تكون علامة على مرض القلب، وفقًا لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.
إذ "يمكن لأمراض القلب أن تؤثر على قدرتك على النوم بطرق خفية" وفقًا لتحذيرها، لافتة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني غالبًا ما يجدون صعوبة في النوم أو البقاء نائمين، بسبب ضيق التنفس الناجم عن ذلك".
ويمكن أن تتفاقم هذه الأعراض عند الاستلقاء للنوم.
تقول جامعة كاليفورنيا: "إن ضيق التنفس هذا غالبًا ما يصبح أسوأ عند الاستلقاء. إن الدم في ساقيك يتدفق مرة أخرى إلى القلب. وهذا يمكن أن يجلب للقلب كمية من الدم أكثر مما يستطيع ضخه"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".
المعاناة من الأرق وعندما يعاني الشخص من هذه الأعراض، قد يشعر بالمعاناة من الأرق، مما يؤدي إلى إغفال السبب الجذري.
ومع ذلك، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن معظم حالات الأرق مرتبطة بعوامل يمكن العمل عليها أو تغييرها.
وتشمل التوتر، والقلق أو الاكتئاب، والضوضاء، والغرفة شديدة الحرارة أو البرودة، والأسرة غير المريحة، واضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو العمل بنظام الورديات.
ويمكن أيضًا ربط الأرق بالكحول أو الكافيين أو النيكوتين أو المخدرات مثل الكوكايين أو الإكستاسي.
ووفقًا لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فإن معرفة الإصابة بمرض في القلب قد يؤدي بدوره إلى الأرق.
وأضافت: "إن أمراض القلب تسبب أيضًا قلق الناس بشأن صحتهم. إنهم غالبًا ما يخشون أن يصابوا بأزمة قلبية أو سكتة دماغية. هذا القلق يمكن أن يجعل النوم ليلاً صعبًا للغاية. وبمرور الوقت، يمكن أن تتطور مشكلة النوم هذه إلى أرق مزمن".
العلامات الأخرى لأمراض القلبوتشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب ألم في الصدر وضيق في التنفس.
إذا كنت تعاني أزمة قلبية فمن الممكن أن تعاني من:
ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتقل من صدرك إلى ذراعيك أو فكك أو رقبتك أو ظهرك أو معدتك
الدوار
التعرق
غثيان
ضيق التنفس.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة 1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)