متى يشير الأرق إلى وجود مشاكل في القلب؟.. تعرف على الأعراض

أ أ

يعاني بعض الناس من مشكلة الأرق التي تؤثر على نومه، فيما يزيد استمرارها من مخاطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري والسكتة الدماغية، علاوة على زيادة الوزن والمعاناة من الاكتئاب. اضافة اعلان

ولا يؤثر النوم على الحالة الصحية للفرد فحسب، بل يمكن أن يكون مؤشرًا عليها. وفي بعض الحالات، قد تكون قلة النوم مؤشرًا على المعاناة من انقطاع التنفس أثناء النوم، على سبيل المثال.





أمراض القلب



المعاناة من الأرق



العلامات الأخرى لأمراض القلب





اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة

لكن مشاكل النوم يمكن أن تكون علامة على مرض القلب، وفقًا لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.إذ "يمكن لأمراض القلب أن تؤثر على قدرتك على النوم بطرق خفية" وفقًا لتحذيرها، لافتة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من قصور القلب الاحتقاني غالبًا ما يجدون صعوبة في النوم أو البقاء نائمين، بسبب ضيق التنفس الناجم عن ذلك".ويمكن أن تتفاقم هذه الأعراض عند الاستلقاء للنوم.تقول جامعة كاليفورنيا: "إن ضيق التنفس هذا غالبًا ما يصبح أسوأ عند الاستلقاء. إن الدم في ساقيك يتدفق مرة أخرى إلى القلب. وهذا يمكن أن يجلب للقلب كمية من الدم أكثر مما يستطيع ضخه"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وعندما يعاني الشخص من هذه الأعراض، قد يشعر بالمعاناة من الأرق، مما يؤدي إلى إغفال السبب الجذري.ومع ذلك، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن معظم حالات الأرق مرتبطة بعوامل يمكن العمل عليها أو تغييرها.وتشمل التوتر، والقلق أو الاكتئاب، والضوضاء، والغرفة شديدة الحرارة أو البرودة، والأسرة غير المريحة، واضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو العمل بنظام الورديات.ويمكن أيضًا ربط الأرق بالكحول أو الكافيين أو النيكوتين أو المخدرات مثل الكوكايين أو الإكستاسي.ووفقًا لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، فإن معرفة الإصابة بمرض في القلب قد يؤدي بدوره إلى الأرق.وأضافت: "إن أمراض القلب تسبب أيضًا قلق الناس بشأن صحتهم. إنهم غالبًا ما يخشون أن يصابوا بأزمة قلبية أو سكتة دماغية. هذا القلق يمكن أن يجعل النوم ليلاً صعبًا للغاية. وبمرور الوقت، يمكن أن تتطور مشكلة النوم هذه إلى أرق مزمن".وتشمل العلامات الأخرى لأمراض القلب ألم في الصدر وضيق في التنفس.إذا كنت تعاني أزمة قلبية فمن الممكن أن تعاني من:ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتقل من صدرك إلى ذراعيك أو فكك أو رقبتك أو ظهرك أو معدتكالدوارالتعرقغثيانضيق التنفس.