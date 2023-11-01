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متى تكون عدوى الصدر علامة على الإصابة بسرطان الرئة؟.. أعراض لا يجب تجاهلها

السعال
السعال ينتشر في فصل الشتاء
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مع اقتراب موسم الشتاء، يعاني العديد من الأشخاص من الالتهابات التي يمكن أن تتحول إلى التهابات صدرية؛ ويمكن أن تتطور بدورها إلى سرطان في الرئة.اضافة اعلان
والأنواع الرئيسة لالتهابات الصدر هي التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، والتي قد تشترك في الأعراض نفسها لسرطان الرئة.
ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن التهاب الشعب الهوائية يحدث بسبب الفيروسات بينما الالتهاب الرئوي يحدث بشكل رئيس بسبب البكتيريا.
ومثل هذه العدوى معدية، حيث ينتقل الفيروس أو البكتيريا عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب.
وتوضح الهيئة الصحية: "يؤدي هذا إلى إطلاق قطرات صغيرة من السوائل تحتوي على الفيروس أو البكتيريا في الهواء، حيث يمكن للآخرين استنشاقها".

أعراض عدوى الصدر

ويمكن أن تشمل أعراض عدوى الصدر ما يلي:
-السعال المستمر.
-سعال مصحوب ببلغم أصفر أو أخضر (مخاط سميك) أو بالدم.
-ضيق التنفس أو التنفس السريع والسطحي.
-الصفير.
-ارتفاع في درجة الحرارة (الحمى).
-نبض سريع في القلب.
-ألم أو ضيق في الصدر.
-الشعور بالارتباك.
يتعافى معظم الأشخاص من عدوى الصدر في غضون أسابيع.
ومع ذلك، فإن السعال المستمر وضيق التنفس والألم غير المبرر يمكن أن تكون جميعها أعراض سرطان الرئة، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".
وحذرت مؤسسة ماكميلان لدعم مرضى السرطان الخيرية الرائدة من أن التهابات الصدر المتكررة يمكن أن تكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الرئة.

كيفية التفرقة بين التهاب الصدر والسرطان؟

الإجابة ببساطة تكمن في الوقت. في حالة استمرار السعال لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، قم باستشارة الطبيب.
وينطبق هذا أيضًا على التهابات الصدر المتكررة، حيث قد يكون ذلك علامة على وجود ورم.
وقد لا يكون سرطانًا، ولكن إذا كان كذلك، فإن التشخيص المبكر هو المفتاح لتحقيق نتائج أفضل.
هناك أعراض إضافية لسرطان الرئة يجب الانتباه إليها، مثل:
-تغير في السعال الذي يعاني منه الشخص لفترة طويلة.
-سعال مصحوب بالدم.
-ألم في الصدر أو الكتف لا يتحسن.
-صوت أجش لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.
-فقدان الشهية.
-فقدان الوزن غير المبرر.

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