متى تكون طريقة استيقاظك علامة على مشاكل صحية خطيرة؟

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هل سبق لك أن استيقظت وأنت تلهث وتبتلع الهواء؟، إذا كانت الإجابة بنعم فمن المحتمل أنك تعاني من اضطراب في النوم يمكن أن يكون مقدمة لمشاكل صحية خطيرة.





انقطاع التنفس أثناء النوم



أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم



أنواع انقطاع التنفس أثناء النوم



علامات نوم مزعجة أخرى



1. خفقان القلب



2. الشعور بضيق في التنفس ليلاً



3. التعرق الليلي الشديد



ويمكن أن تكون علامة النوم المثيرة للقلق أحد أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يتوقف فيه التنفس ويبدأ أثناء النوم.وتظهر أعراضه بشكل أساسي أثناء النوم، لذلك قد يكون من الصعب اكتشافها إذا كنت لا تشارك السرير مع شريكك، بحسب صحيفة "ذا صن".وتشمل الأعراض:توقف التنفس وابتداؤه.إصدار أصوات لاهثة أو شخير أو اختناق.الاستيقاظ كثيرًا أثناء الليل.الشخير بصوت عال.يمكنك محاولة تسجيل نفسك أثناء نومك إذا كنت تشك في أن تنفسك يتوقف ويبدأ.وأعراض انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن تظهر في لحظات استيقاظك أيضًا بطرق خفية. قد تشعر بالتعب الشديد طوال اليوم، على الرغم من الحصول على النوم الكامل ليلاً.قد تجد أيضًا صعوبة في التركيز وتعاني من تقلبات مزاجية. علامة أخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم هي الاستيقاظ مع الصداع.وتنصح هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا بمراجعة الطبيب إذا كنت تشك في إصابتك بهذا الاضطراب أو لاحظ شخص ما هذه الأعراض أثناء نومك.ويفضل اصطحابه معك أثناء الذهاب إلى الطبيب حتى يتمكن من شرح تفصيل ما شاهده.وذكرت هيئة الخدمات الصحية أن "انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يكون خطيرًا إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه"، لذا من المهم أن يتم فحصه.إذ يمكن أن يُعرّض الشخص لخطر الإصابة بمشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والاكتئاب، بالإضافة إلى التأثير على التركيز والحرمان من النوم.ويمكن أن يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم أيضًا إلى زيادة فرص الإصابة بسكتة دماغية.هناك نوعان من اضطراب التنفس الليلي، وفقًا لموقع (ويب إم دي)، وأكثرهما شيوعًا هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم، والذي يحدث عندما يتراجع اللسان إلى الخلف أثناء الاستلقاء ويسد مجرى الهواء.وفي كل مرة يحدث ذلك، تتوقف عن التنفس لمدة تصل إلى دقيقة أو أكثر، ويمكن أن يحدث ذلك مئات المرات في الليلة، كما قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة عمر أحمد.الشكل الأقل شيوعًا لانقطاع التنفس أثناء النوم هو انقطاع التنفس المركزي أثناء النوم، والذي تقول مؤسسة النوم ببريطانيا إنه ناجم عن نقص قصير في الاتصال بين الدماغ والعضلات التي تتحكم في التنفس.ويتم علاج هذا الاضطراب باستخدام جهاز يسمى جهاز ضغط المجرى الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP)، حيث يقوم بضخ الهواء بلطف إلى قناع يرتديه الشخص فوق الفم أو الأنف أثناء النوم.قد يُطلب منك أيضًا استخدام جهاز يشبه درع اللثة الذي يبقي مجاري الهواء مفتوحة أثناء النوم، أو قد تحتاج إلى عملية جراحية لتحسين تنفسك.هناك بعض العلامات الأخرى التي قد تحدث أثناء نومك أو في منتصف الليل والتي قد تكون مدعاة للقلق.إذا كنت تشعر بعدم الراحة بشأن نبضات قلبك أثناء الليل، فقد تكون تعاني من خفقان القلب.قد يكون سماع دقات قلبك أثناء استلقائك على السرير محاولًا النوم علامة على أنك متوتر.وقالت كلوي ماك آرثر، كبيرة ممرضي القلب في مؤسسة القلب البريطانية، إن من الممكن أن يكون سبب ذلك أيضًا الكافيين أو تناول أدوية معينة.ولكن في بعض الحالات، قد يكون سببها مرض في القلب.إذا كان الخفقان مصحوبًا بضيق في التنفس أو ألم في الصدر أو الشعور بالإغماء أو الإغماء، يجب طلب المساعدة الفورية.يحدث قصور القلب عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح.وتتطور الحالة تدريجيًا، مما يؤدي إلى ضيق التنفس طوال النهار واستيقاظهم ليلاً.ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تراكم السوائل حول الرئتين، مما يؤدي إلى استيقاظ الشخص أثناء الليل ويشعر بضيق في التنفس حيث تتجمع السوائل في الرئتين أثناء الاستلقاء.ويقترح خبراء من جامعة هارفارد استخدام الوسائد لرفع الجزء العلوي من الجسم.يحدث التعرق الليلي عندما تتعرق بشدة لدرجة أن ملابس النوم والفراش الخاص بك يصبح مبللاً، على الرغم من أن المكان الذي تنام فيه بارد.ويوصى بالتحدث إلى الطبيب إذا كنت تستيقظ معه بانتظام، أو كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أو سعال أو إسهال بجانبه، أو إذا كنت تفقد الوزن أيضًا دون سبب.وتُصنف مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أيضًا التعرق الليلي الشديد كعلامة محتملة للإصابة بالسرطان.