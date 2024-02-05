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متى تظهر نتائج عملية شفط الدهون وهل هى دائمة؟

شفط الدهون
عمليات شفط الدهون
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يفكر كل من يهتم بعمليات شفط الدهون في نتائجها كأول وأهم شئ، وبالتالي يكون السؤال المهم معرفة متى تظهر نتائج عملية شفط الدهون وما هي النتائج المتوقعة؟ اضافة اعلان

ما هي عملية شفط الدهون؟

شفط الدهون هو ببساطة إجراء تجميلي يزيل الدهون التي لا يمكنك التخلص منها من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة، وتظهر نتائج العملية خلال 3 أشهر حيث يتم تحسين شكل الجسم.

شفط الدهون بالليزر

شفط الدهون بالليزر هو إجراء علاجي يستخدم لإزالة الدهون غير المرغوب فيها من الجسم، ويشمل امتصاص مساحات صغيرة يصعب فقدانها من خلال ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.
يستخدم شفط الدهون بالليزر أشعة الليزر لتسييل الدهون قبل إزالتها، مما يجعل من السهل تفريغها عن طريق شفط الدهون.

مناطق الجسم التي يمكن إجراء شفط الدهون بالليزر عليها

يمكن تطبيق شفط الدهون بالليزر على جميع أجزاء الجسم تقريبا وتشمل:
1ـ منطقة تحت الذقن.
2ـ مؤخرة الرقبة.
3ـ أعلى اليد.
4ـ أعلى الظهر.
5ـ البطن العلوي والسفلي.
6ـ الوركين والخصر.
7ـ الفخذين.
8ـ الأرداف.
9ـ حول الركبتين.
10ـ منطقة الثدي عند الذكور.
11ـ ميزات وفوائد إجراء شفط الدهون بالليزر


مميزات شفط الدهون بالليزر

يتميز شفط الدهون بالليزر عن طرق شفط الدهون الأخرى بعدد من الميزات نذكر أهمها فيما يلي: 
ـ يتم الاجراء بواسط التخدير الموضعي (ليدوكاين)، ولا يتطلب شفط الدهون بالليزر التخدير العام.
ـ شفط الدهون بالليزر اجراء آمن وسريع.
ـ يمكن رؤية النتائج الفورية بإزالة الدهون بالليزر.
ـ يزيل الدهون ويشد الجلد عن طريق التسخين وتخثر الأنسجة اللينة مع نتائج يمكن رؤيتها على الفور.
ـ تتطلب عملية شفط الدهون بالليزر الحد الأدنى من التدخل الجراحي، وهو سريع الشفاء.
ـ يعود المرضى بعد اجراء شفط الدهون بالليزر إلى المنزل في نفس اليوم، وقد يستأنفون أنشطتهم العادية.
ـ الشقوق صغيرة جداً، وعادة ما تحتاج فقط إلى ضمادة.

كيفية إجراء شفط الدهون بالليزر

تعد عملية شفط الدهون بالليزر عملية غير جراحية ولاتحتاج لتخدير كلي، وفيما يلي شرح لكيفية إجراء هذه التقنية: 
ـ الخطوة الأولى هي حقن محلول في المناطق المعالجة.
ـ يحتوي المحلول على مزيج من ليدوكاين، وابينفرين ليخدر المنطقة ويقلص الأوعية الدموية لتقليل الكدمات والنزيف.
ـ يقوم الطبيب بعمل شق صغير أو أكثر لإدخال الليزر والقنية.
ـ يتم توجيه ألياف الليزر الطبية على الموقع.
ـ يحركه الطبيب تحت الجلد، وتعمل طاقة الليزر على إذابة الخلايا الدهنية، ثم يتم سحبها والشوائب على الفور الى خارج الجسم عن طريق إدراج الكانيولا الصغيرة.
ـ عندما يتم تحقيق الترسيب المطلوب، تسحب القنية ويكتمل الإجراء.

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