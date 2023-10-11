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صحيفة تواصل الالكترونية

متى تُشكّل "آلام النمو" خطرًا على الطفل؟.. علامات لا تتجاهلها

آلام النمو
آلام النمو تظهر عادة في مرحلة البلوغ
أ أ
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يعاني الأطفال في مرحلة البلوغ - بين سن الثالثة والثانية عشرة - من إحساس مؤلم أو خفق في الساقين.
وعلى الرغم من أنها قد تكون مؤلمة، إلا أنه لا يوجد دليل على حدوث الضرر بسبب النمو. اضافة اعلان
ويمكن ارتباط آلام النمو في بعض الأحيان بالتهاب المفاصل والتهاب الغشاء الزليلي العابر وحتى السرطان، لكنها تكون خطيرة، وفي بعض الأحيان، مميتة.
وقالت الدكتورة فيليبا كاي، طبيبة عامة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا: "آلام النمو عادة ما تكون غير ضارة وتختفي دون علاج. لكن من المهم التأكد من عدم وجود أي شيء آخر يحدث".

ما هي آلام النمو؟


ووفقًا للدكتورة كاي، فإن "آلام النمو مصطلح يستخدم لوصف آلام الساقين، "يمكن أن يحدث عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و 12 سنة".
ويعتقد الخبراء، أن الأمر لا علاقة له في الواقع بطفرة النمو، إذ قد تكون آلام النمو في الواقع مجرد آلام ناتجة عن ممارسة الرياضة والقفز والتسلق والجري 
وأضافت الدكتورة كاي: "يبدو أنها أكثر شيوعًا لدى الأطفال النشطين".

ماذا يشعرون؟


يصف الأطفال عمومًا الإحساس بأنه "ألم مؤلم أو خفقان في الساقين"، والذي يأتي ويختفي مع مرور الوقت، بحسب الدكتورة كاي.
وأضافت: "يكون الوضع أسوأ بشكل عام في المساء أو في الليل، ويختفي بحلول الصباح. الأهم من ذلك، أن الألم يتم الشعور به في العضلات وليس في مفاصل الساق".

هل آلام النمو طبيعية؟

يعاني اثنان على الأقل من كل خمسة أطفال من آلام النمو. وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا: "إنها ليست علامة على أي شيء خطير".
ويضيف مستشفى ساوثهامبتون للأطفال: "على الرغم من أنها يمكن أن تكون مؤلمة، إلا أن آلام النمو لا تسبب ضررًا على المدى الطويل".

كيفية العلاج؟

قالت الدكتورة كاي، إن مسكنات الألم مثل الباراسيتامول يمكن أن تكون فعالة في تخفيف الآلام.
ويمكن أيضًا علاجها باستخدام التدليك والتمدد الخفيف وزجاجة الماء الساخن أو وضع الكمادات الحرارية على المنطقة المؤلمة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.

متى تكون آلام النمو غير طبيعية؟


في بعض الحالات، قد تخفي آلام النمو مشكلة أكثر خطورة. وقالت الدكتورة كاي، إن الاحتمالات لا حصر لها تقريبًا، حيث أن "جميع أنواع الأشياء" هي المذنب المحتمل.
وفيما يلي جميع الأمراض التي يمكن أن تسبب ألمًا في الساقين، والذي يمكن أن يشبه إلى حد كبير آلام النمو.

التهاب المفاصل عند الأطفال

غالبًا ما يرتبط التهاب المفاصل بكبار السن، ولكنه يمكن أن يؤثر أيضًا على الأطفال في شكل التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب.
يسبب الألم والالتهاب في منطقة واحدة أو أكثر لمدة ستة أسابيع على الأقل.
تتحسن الأعراض بشكل متكرر مع تقدم الطفل في السن، مما يعني أنه يمكنه أن يعيش حياة طبيعية.
ومع ذلك، يمكن أن تنشأ مضاعفات، مما يسبب بطء النمو، وترقق العظام، ومشاكل في الكلى والقلب، وفقًا لجون هوبكنز ميديسن.

متلازمة تململ الساق

تسبب متلازمة تململ الساقين، والمعروفة أيضًا باسم مرض ويليس إيكبوم، رغبة جارفة في تحريك الساقين.
قد يخلط بعض الأطفال بين هذا وبين آلام النمو، إذ غالبًا ما يشعرون بها في ربلة الساق والفخذين عند الجلوس أو الاستلقاء.
وعلى الرغم من أن متلازمة تململ الساقين غير ضارة بشكل عام، إلا أنها يمكن أن تكون "مؤلمة للغاية" و"تعطل الأنشطة اليومية للشخص"، كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب والقلق.

التهاب العظم والنقي

التهاب العظم والنقي هو عدوى خطيرة ومؤلمة في العظام تسبب عدم الراحة والتورم في الساقين.
إذا تم علاجه مبكرًا بالمضادات الحيوية، فعادةً ما يختفي بسهولة إلى حد ما. ولكنه يمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأمد إذا لم يتم معالجتا.
وفي بعض الأحيان تكون هناك حاجة لعملية جراحية لتصريف القيح المتراكم في العظام، أو إذا كانت العدوى تضغط على الحبل الشوكي.
وتشمل أخطر المضاعفات موت العظام والتهاب المفاصل الإنتاني.
ويكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب العظم والنقي بعد الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي أو جدري الماء.

التهاب الغشاء الزليلي العابر 

التهاب الغشاء الزليلي العابر، والذي يُطلق عليه أيضًا اسم الورك المتهيج، شائع عند الأطفال.
وقالت الدكتورة كاي إن الالتهاب، الذي يحدث غالبًا بسبب مرض فيروسي، يسبب ألمًا في الورك أو الساق وغالبًا ما يتسبب في عرج الطفل.
وعادة ما يختفي بعد أسبوعين ولا يسبب أي مشاكل طويلة الأمد، ولكن بعض الشباب سيعانون من نوبات متكررة.

الركبتان المطرقتان 


تُعرف الفجوة بين الكاحلين عند الوقوف مع الركبتين معًا باسم الركبتين المطرقتين، وهو أمر شائع لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى ست سنوات - وفي الوقت نفسه قد يبدأون في الشعور بآلام النمو.
لكن لن يعاني معظم المصابين من أي أعراض أخرى، ويمكن أن تسبب الحالة ألمًا في الركبة أو الساق وبالتالي صعوبة في المشي.

شد عضلي


يمكن علاج معظم الالتواءات والسلالات في المنزل دون رؤية الطبيب العام، وسوف تشفى في غضون بضعة أسابيع.
لكن تجاهل إصابة العضلات، التي يمكن أن تشبه آلام النمو، يمكن أن يسبب تمزقات كاملة، ومن المحتمل أن تتطور إلى ضرر دائم، وفقًا لخدمات إعادة التأهيل المتكاملة ببريطانيا.

السرطان


قد يكون ألم العظام المستمر الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت ويستمر حتى الليل علامة على الإصابة بسرطان العظام.
وعلى الرغم من أنه من المحتمل أن يكون سببه شيء آخر، مثل آلام النمو، فمن المهم مراجعة الطبيب لأن الأورام يمكن أن تنتشر.

جلطات الدم


تشمل أعراض الجلطة الدموية الألم والخفقان والتشنج في الساق أو الذراع، وعلى الرغم من أنها نادرة الحدوث لدى الشباب الأصحاء، إلا أنها يمكن أن تحدث.
قالت الدكتور كاي: "إذا كان طفلك يعاني من آلام في الساق وارتفاع في درجة الحرارة، أو طفح جلدي غير أبيض، أو يشعر بالنعاس أو غير قابل للاستيقاظ، فيرجى طلب المساعدة الطبية الطارئة".
وتابعت: "إذا كان لديه ألم في ساق واحدة فقط، أو إذا كان الألم يسبب عرجًا أو يؤثر على قدرته على العمل أو المشي أو المشاركة في الأنشطة، أو إذا كان الألم موجودًا في الصباح، أو كانت هناك أعراض أخرى مثل فقدان الوزن، يرجى طلب المشورة الطبية العاجلة".

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