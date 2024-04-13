ما هي منتجات الحليب ومشتقات الألبان الأفضل صحياً؟

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أوضح د. فهد الخضيري استشاري وعالم الأبحاث المتخصص في علم المسرطنات، أفضل أنواع الحليب ومنتجات الألبان المفيدة للصحة.



أفضل منتجات الحليب



وفي نفس السياق 👈🏽دراسه Meta Analysis

نشرت بالمجله الأمريكية للتغذيه السريريه

تشير إلي أن تناول الحليب كامل الدسم إرتبط بإنخفاض السمنه لدي الأطفال مقارنه بالحليب قليل الدسم 👇🏾 https://t.co/ibUQn26lYt… https://t.co/fBP5nbnH7I — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) April 13, 2024

وقال الخضيري، عبر حسابه في منصة إكس : "حليب كامل الدسم واللبن كامل الدسم والزبادي والاجبان وكل مشتقات الألبان كاملة الدسم هي الأفضل صحياً والأصّح The Great Cholesterol Quandary and Global Consciousness Awakening".وأضاف "في نفس السياق دراسه Meta Analysis نشرت بالمجله الأمريكية للتغذيه السريريه تشير إلي أن تناول الحليب كامل الدسم ارتبط بانخفاض السمنه لدي الأطفال مقارنه بالحليب قليل الدسم".



في سياق آخر، نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، صحة الأنباء المتداولة بشأن احتواء حليب الإبل "المبستر" على "البكتيريا الممرضة".

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "لا صحة للمعلومات الشائعة بشأن احتواء حليب الإبل "المبستر" على "البكتيريا الممرضة"، بل هو حليب آمن، حيث إن عملية البسترة تسهم في القضاء على الأحياء الدقيقة المسببة للنزلات المعوية".

لكنها نصحت في المقابل بتجنب حليب الإبل الخام "غير المبستر"



لا صحة للمعلومات الشائعة بشأن احتواء حليب الإبل "المبستر" على "البكتيريا الممرضة"، بل هو حليب آمن، حيث أن عملية البسترة تساهم في القضاء على الأحياء الدقيقة المسببة للنزلات المعوية.

عوامل السلامة في استهلاك حليب الإبل



فوائد حليب الإبل



ويتطلب استهلاك حليب الإبل عدة اشتراطات لضمان سلامته، على رأسها أنه يجب أن يخضع لعملية "البسترة" للقضاء على الميكروبات المُمرضة.ووفقًا للهيئة، فإن هذه العملية لا تغير من صفات الحليب، ولا تؤثر على محتوياته الغذائية الطبيعية.ونصحت بتجنب حليب الإبل الخام من الباعة المتجولين لمنع الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تتراوح من نزلات معوية بسيطة، إلى الإعاقة والوفاة.وحليب الإبل يمثل مصدرًا غنيًا للبروتينات، ويتكون من مستويات عالية من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والمنجنيز، والنحاس، والصوديوم، والزنك، مقارنةً بحليب البقـر، إضافةً إلـى احتوائـه علـى كميـة أقـل مـن الكوليسـترول.