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ما هو التعامل الصحيح مع حالات الرعاف؟

الرعاف
التعامل مع حالات الرعاف
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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن كيفية التعامل مع الرعاف، وأهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالنزيف، وأسباب الإصابة به.اضافة اعلان

الإسعافات الأولى لشخص لديه رعاف

وأوضحت على حسابها في "تويتر"، أنه في حال الإسعافات الأولى لشخص لديه رعاف ينبغي إنزال الرأس للأسفل مع الضغط على جانبي الأنف لأكثر من 10 دقائق.

الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري

وحددت مدينة الملك سلمان الطبية، الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، وهم:
1 - كبار السن.
2 - الرياضيون.
3 - الرضع والأطفال.
4 - المصابون بالوزن الزائد.
5 - المصابون بالأمراض المزمنة.
6 - العاملون تحت الهواء الطلق والحرارة.

الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

وكشفت وزارة الصحة، عن الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة أثناء الطقس الحار، وهس.
1 - ضربة الشمس.
2 - الطفح الجلدي.
3 - حروق الشمس.
4 - الإجهاد الحراري.
5 - تشنجات العضلات.

أخطاء شائعة في الإسعافات الأولية

يوجد 3 أخطاء شائعة عن القيام بالإسعافات الأولية للمصابين


1-وضع الثلج على الحروق

هذا أمر خاطئ، قد يؤدي للإصابة بالحرق البارد، كما لا يجب أن تقوم بتغطية هذه المنطقة بالضمادات لأن هذا قد يسبب تضاعف المشكلة.
أيضا لا يصح استخدام البن، أو معجون الأسنان، وغيرها من المنتجات التي يُعتقد بأنها تخفف من الحروق؛ لأن لها العديد من الآثار السلبية والمخاطر.

2- طرق المصاب بالاختناق على ظهره

الأفضل في حالة إصابة شخص بضيق في التنفس:
-أن تأخذه على الفور إلى مكان مفتوح يستطيع التنفس فيه بصورة أفضل.
- توفير التهوية اللازمة بأي طريقة.
- يجب أن تعرض منطقة الرقبة للهواء، وخاصةً في حالة ارتداء ملابس تغطي الرقبة، حتى تساعده ليسترخي ويتنفس بعمق ويتخلص من حالة الاختناق.

3- إرجاع الرأس للخلف أثناء نزيف الأنف

يتبع كثير من الأشخاص طريقة إرجاع الرأس للخلف للتخلص من نزيف الأنف وهو أمر غير صحيح؛ لأنك بهذا تسبب نزول الدم في الحلق وابتلاعه.
والطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الإصابة هي ميل الرأس إلى الأمام قليلًا، وأثناء هذا يجب الضغط على جانبي الأنف بالأصابع لمدة 5 إلى 10 دقائق.
وفي حالة عدم توقف الدم بعد مرور 15 دقيقة فيجب الإسراع بالمصاب إلى الطبيب

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