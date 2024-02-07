ما هو التعامل الصحيح مع حالات الرعاف؟

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كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن كيفية التعامل مع الرعاف، وأهم الإسعافات الأولية عند الإصابة بالنزيف، وأسباب الإصابة به. اضافة اعلان





الإسعافات الأولى لشخص لديه رعاف



الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري



الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة



أخطاء شائعة في الإسعافات الأولية





1-وضع الثلج على الحروق



2- طرق المصاب بالاختناق على ظهره



3- إرجاع الرأس للخلف أثناء نزيف الأنف



وأوضحت على حسابها في "تويتر"، أنه في حال الإسعافات الأولى لشخص لديه رعاف ينبغي إنزال الرأس للأسفل مع الضغط على جانبي الأنف لأكثر من 10 دقائق.وحددت مدينة الملك سلمان الطبية، الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالإجهاد الحراري، وهم:1 - كبار السن.2 - الرياضيون.3 - الرضع والأطفال.4 - المصابون بالوزن الزائد.5 - المصابون بالأمراض المزمنة.6 - العاملون تحت الهواء الطلق والحرارة.وكشفت وزارة الصحة، عن الإصابات الناتجة عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة أثناء الطقس الحار، وهس.1 - ضربة الشمس.2 - الطفح الجلدي.3 - حروق الشمس.4 - الإجهاد الحراري.5 - تشنجات العضلات.يوجد 3 أخطاء شائعة عن القيام بالإسعافات الأولية للمصابينهذا أمر خاطئ، قد يؤدي للإصابة بالحرق البارد، كما لا يجب أن تقوم بتغطية هذه المنطقة بالضمادات لأن هذا قد يسبب تضاعف المشكلة.أيضا لا يصح استخدام البن، أو معجون الأسنان، وغيرها من المنتجات التي يُعتقد بأنها تخفف من الحروق؛ لأن لها العديد من الآثار السلبية والمخاطر.الأفضل في حالة إصابة شخص بضيق في التنفس:-أن تأخذه على الفور إلى مكان مفتوح يستطيع التنفس فيه بصورة أفضل.- توفير التهوية اللازمة بأي طريقة.- يجب أن تعرض منطقة الرقبة للهواء، وخاصةً في حالة ارتداء ملابس تغطي الرقبة، حتى تساعده ليسترخي ويتنفس بعمق ويتخلص من حالة الاختناق.يتبع كثير من الأشخاص طريقة إرجاع الرأس للخلف للتخلص من نزيف الأنف وهو أمر غير صحيح؛ لأنك بهذا تسبب نزول الدم في الحلق وابتلاعه.والطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الإصابة هي ميل الرأس إلى الأمام قليلًا، وأثناء هذا يجب الضغط على جانبي الأنف بالأصابع لمدة 5 إلى 10 دقائق.وفي حالة عدم توقف الدم بعد مرور 15 دقيقة فيجب الإسراع بالمصاب إلى الطبيب