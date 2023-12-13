ما متلازمة التعب المزمن؟ وكيف يمكن التعايش مع المرض ومحاربته؟

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تعد متلازمة التعب المزمن، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الدماغ والنخاع العضلي، مرضًا نادرًا.

وفقًا لموقع "مايو كلينيك"، فإن المتلازمة تسبب إرهاقًا شديدًا يستمر ستة أشهر على الأقل. وتتفاقم الأعراض مع النشاط البدني أو الذهني، لكنها لا تتحسن تحسنًا كاملاً مع الراحة. اضافة اعلان

ولا يوجد سبب معروف لمتلازمة التعب المزمن، على الرغم من وجود الكثير من النظريات حولها. ويعتقد الخبراء أن الحالة قد تكون ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما فيها العدوى البكتيرية أو الفيروسية، أو الإصابة أو الإجراء الجراحي، أو الصدمة العاطفية الشديدة.

ولا يوجد اختبار معين يمكن استخدامه لتأكيد التشخيص. وقد تحتاج إلى مجموعة متنوعة من الاختبارات الطبية لاستبعاد المشكلات الصحية الأخرى التي تتشابه معها في الأعراض. ويركز علاج الحالة على تخفيف الأعراض.

ويمكن أن ينتشر المرض أيضًا في العائلات، مما يشير إلى أنه قد يكون له سبب وراثي، بحسب صحيفة "نيويورك بوست".





أعراض متلازمة التعب المزمن



صعوبات يعانيها مرضى متلازمة التعب المزمن



أدوية تخفف معاناة مرضى متلازمة التعب المزمن



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يمكن أن تختلف الأعراض من شخص لآخر، ومن يوم لآخر. بالإضافة إلى التعب، قد تشمل الأعراض ما يلي:الإرهاق الشديد بعد ممارسة التمارين البدنية أو الذهنيةمشاكل في الذاكرة أو التفكيرالدوخة التي تتفاقم مع الانتقال من الاستلقاء أو الجلوس إلى الوقوفآلام العضلات أو المفاصلنوم غير منعشالعقد الليمفاوية الرقيقة أو المتضخمةالصداعهناك العديد من الأعراض المتداخلة بين متلازمة التعب المزمن والألم العضلي الليفي - وهو اضطراب يتميز بألم في العضلات والمفاصل - مما دفع بعض الخبراء إلى الاعتقاد بأن الاضطرابين قد يكونان جوانب مختلفة لنفس المرض.يعاني مرضى متلازمة التعب المزمن من عدم الاعتراف من الأصدقاء والعائلة ومتخصصي الرعاية الصحية. لا يوجد اختبار أو أداة يمكن أن توفر تشخيصًا نهائيًا، لذلك قد يكون من الصعب الحصول على أي مساعدة.ويعانون في بعض الأحيان من تفاقم الأعراض بعد المجهود البدني أو العقلي، وهي تجربة تُعرف باسم الشعور بالضيق بعد المجهود. قد يبدأ خلال 24 ساعة بعد النشاط ويمكن أن يستمر لأسابيع.ونظرًا لعدم وجود علاج معروف لمتلازمة التعب المزمن، ينصح الخبراء الطبيون المصابين بالمرض بمحاولة "ضبط" مستوى نشاطهم لتجنب الشعور بالضيق بعد المجهود. مع تعديل مستويات الجهد المبذول لإيجاد توازن بين النشاط والراحة.يمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تساعد في تخفيف أعراض متلازمة التعب المزمن، بما فيها مضادات الاكتئاب لتقليل المعاناة التي يمكن أن تحدث مع أي مرض مزمن.وقد تساعد أيضًا بعض مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية في تخفيف الأعراض. والأدوية الموصوفة بما فيها بريجابالين (ليريكا) أو دولوكستين (سيمبالتا) أو أميتريبتيلين أو جابابنتين (نيورونتين) — والتي توصف أيضًا لعلاج الألم العضلي الليفي — قد تخفف أيضًا من الألم والتعب.وتتوفر أيضًا أدوية للمساعدة في علاج التعصب الانتصابي، وهي حالة شائعة في متلازمة التعب المزمن التي تسبب شعور الأشخاص - وخاصة المراهقين - بالإغماء أو الغثيان عندما يقفون أو يجلسون في وضع مستقيم.