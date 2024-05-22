ما عدد المرات التي يجب أن تذهب فيها إلى الحمام يوميًا؟

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عادات التبرز قد تبدو أمرًا لا يستحق الاهتمام به من جانب البعض، لكنها في الواقع قد تكشف عن صحة جيدة أو غير ذلك.





عدد مرات التبرز خلال اليوم



صعوبة التبرز خارج المنزل



الأمر يتعلق بالجودة وليس الكمية



كيف تتبرز بانتظام ؟



وقال الدكتور أنجو ماليكال، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي المعتمد في مستشفى جامعة نيويورك لانجون – بروكلين، لموقع (توداي)، إن عدد مرات التبرز خلال اليوم يختلف من شخص لآخر.وأضاف أن هناك مجموعة متنوعة من العوامل يمكن أن تؤثر على عدد مرات التبرز، بما فيها العمر ونمط الحياة والنظام الغذائي والإجهاد والحالات الطبية والأدوية.وأوضح أن بعض الأشخاص قد يجدون أنفسهم يتبرزون يوميًا، بينما هناك من يتبرز كل يومين إلى ثلاثة أيام.وفي الوقت نفسه، أوضحت جينا كاسبر، الممرضة الممارسة في طب الجهاز الهضمي في نظام "مايو كلينك" الصحي، أن بعض الأشخاص يجدون صعوبة في التبرز عندما يكونون بعيدًا عن المنزل، سواء كانوا في العمل أو في عطلة أو حتى في منزل أحد الأصدقاء - وهي ظاهرة أسمتها "الإمساك أثناء الإجازة".وتتغير حركات الأمعاء أيضًا مع التقدم في العمر، مما يعني أن طول المدة التي يبقى فيها البراز في القولون والمدة التي يستغرقها المرور عبر الجسم يمكن أن تصبح أطول، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".تقول الدكتورة كريستين لي، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك، إن المزيد من حركات الأمعاء لا تعني بالضرورة التحسن.وأوضحت: "الأمر لا يتعلق بعدد المرات التي تذهب فيها إلى الحمام.. الأهم هو مدى نجاحك في إنجاز المهمة. إذا كنت تشعر بالارتياح، والفراغ، والارتياح، وليس لديك أي ضغط أو ألم، فهذا مؤشر جيد جدًا".وشرحت أن البراز الطبيعي يجب أن يكون عادةً ذا لون بني، ناعم، وليس صلبًا أو ناعمًا جدًا.وبينت أن الذهاب إلى الحمام عدة مرات في اليوم قد لا يجعلك "مفرطًا للغاية"، ولكنه قد يعني أنك قد تحتاج ببساطة إلى عدة مرات لإنجاز المهمة.ووفقًا للخبراء، فإن الهدف العام يجب أن يتمثل في الحصول على حركات أمعاء جيدة دون تحديد عدد بعينه.يقول الخبراء إن ملايين الأشخاص يعانون من الإمساك المنتظم، وهو أكثر شكاوى الجهاز الهضمي شيوعًا للأطباء.وأوضحوا أن أي شخص يريد حركات أمعاء أكثر انتظامًا يجب أن يزيد من ممارسة التمارين الرياضية، ويكثر من تناول الألياف، ويشرب المزيد من الماء.وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول 28 جرامًا من الألياف يوميًا، لذا فإن تناول المزيد من الفواكه والخضراوات أو تناول المكملات الغذائية يمكن أن يساعد.