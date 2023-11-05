ما الذي يمكن أن تكشفه حواجبك عن حالتك الصحية؟.. تعرف على التفاصيل

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لاتقتصر وظيفة الحواجب على إضفاء المظهر الجمالي على الشخص وحسب، بل يمكن أن تكون مفيدة أيضًا بشكل خاص عند قراءة مشاعر الناس، وبخاصة عندما يعاني الشخص من صدمة ما، إذ سرعان ما يرفع الحاجب تعبيرًا عن مشاعر الدهشة. اضافة اعلان

لكن وفقًا للدكتورة سارة جينكينز، طبيبة التجميل والطبيب العام السابق ببريطانيا، فإن الحواجب تخدم غرضًا أكبر، إذ "يمكنها الكشف عن مشكلات صحية مختلفة، بدءًا من الاضطرابات الهرمونية وحتى اضطرابات المناعة الذاتية".

وكشفت الدكتورة جينكينز لصحيفة "ذا صن" عن الحالات الأربعة المختلفة التي يمكن اكتشافها في الحاجبين.





1. قصور الغدة الدرقية



2. الصدفية



3. الثعلبة



4. نقص التغذية



متى يجب زيارة الطبيب؟



يمكن أن يكون ترقق الحواجب، وبخاصة نحو الأطراف، علامة على قصور الغدة الدرقية.وأوضحت الطبيبة: "عادة ما يكون تساقط الشعر من الأعراض البطيئة للحالة. يمكن أن يظهر الجلد حول الحاجبين جافًا ومتقشرًا".ويحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية الموجودة في الرقبة ما يكفي من الهرمونات، ويمكن أن يتسبب ذلك في إبطاء العديد من وظائف الجسم وتغيير كيفية معالجة الدهون.وبسبب هذه التغيرات، يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وانسداد الشرايين.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فقد يؤدي التوتر إلى تفاقم حالة الغدة الدرقية الأساسية- على سبيل المثال، انتشار قصور الغدة الدرقية بين أفراد العائلة.يمكن لبعض الأمراض الجلدية، مثل الصدفية، أن تغير شكل الحواجب أيضًا.تشرح الدكتورة جينكينز: "سيصبح الجلد المحيط بالحواجب مرتفعًا وخشنًا ويثير الحكة والقشور، مما قد يتسبب في توقف نمو الشعر".تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، إن الصدفية تسبب بقعًا متقشرة من الجلد تشكل قشورًا.وتظهر هذه البقع عادة على المرفقين والركبتين وفروة الرأس وأسفل الظهر ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان. ويصاب بها معظم الأشخاص فوق سن 20 عامًا، وتختلف شدة الصدفية بشكل كبير من شخص لآخر.إذا لاحظت وجود بقع صغيرة من تساقط الشعر في الحواجب، فمن الممكن أن تكون مصابًا بالثعلبة.وقالت الدكتورة جينكينز، إن مرض المناعة الذاتية يمكن أن يظهر أيضًا على الجسم، بما في ذلك اللحية أو الحاجبين أو الرموش أو شعر الجسم، بما في ذلك شعر العانة.ويحدث ذلك عندما تهاجم الخلايا عن طريق الخطأ بصيلات الشعر، مما يمنعها من إنتاج المزيد من الشعر.والسبب غير معروف، لكن نقص الحديد والإجهاد يمكن أن يؤديا إلى هذه الحالة، على الرغم من أن العديد من الخبراء يشككون في ذلك.قد يشير ترقق الحواجب إلى عدم تناول ما يكفي من الأطعمة المحددة أو الصحيحة.وأوضحت الدكتورة جينكينز: "أن نقص المغذيات يؤدي إلى ترقق الحواجب والشعر والأظافر والجلد. إذا حدث أي من هذه الأشياء، فهذا علامة على سوء التغذية - يحتاج الجميع إلى مكملات فيتامينات ومعادن يومية جيدة!".وفقًا لدراسة أجريت عام 2017، فإن نقص الأحماض الدهنية - الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور - في الجسم قد يسبب تساقط شعر الحاجب.وعدم الحصول على ما يكفي من البيوتين يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ترقق الشعر وفقدان شعر الجسم.وعلى الرغم من أن البيوتين هو مكمل شائع لنمو الشعر، إلا أن هناك أدلة محدودة تدعم فعاليته.كما أن نقص الزنك الموجود في اللحوم والمأكولات البحرية يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر.ويقول مؤلفو مراجعة عام 2017 أن مكملات الزنك قد تساعد في إعادة نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصه.إذا بدأت تعاني من تساقط شعر الحواجب، عليك مراجعة الطبيب لتحديد السبب. يمكن تحديد الأعراض الأخرى وطلب الاختبارات المناسبة لتشخيص الحالة الأساسية. وبعد ذلك، يمكن إعطاؤك العلاج الصحيح.