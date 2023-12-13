ما الذي يكشفه التجشؤ عن حالتك الصحية؟

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على الرغم من كونه أمرًا محرجًا للغاية، لكن نادرًا ما يكون التجشؤ علامة على وجود شيء خطير.

ووفقًا للمركز الطبي "مايو كلينيك"، فإن التجشؤ، هو طريقة الجسم لطرد الهواء الزائد من الجهاز الهضمي العلوي. اضافة اعلان

ومن الطبيعي تمامًا أن يتجشأ الشخص ما يصل إلى 30 مرة يوميًا، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 ونشرت في مجلة "سبرينجر".

وتختلف وتيرة التجشؤ من شخص لآخر، اعتمادًا على النظام الغذائي أو الدواء الذي يتناوله.

لكن عندما يؤثر التجشؤ على نوعية حياة الشخص أو يتعارض مع أنشطته اليومية، فقد يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة، بحسب صحيفة "ذا صن".





1. التجشؤ والشعور بالانتفاخ (القولون العصبي)



2. التجشؤ والحرقة (ارتجاع المريء)



3. كثرة التجشؤ ( السرطان)



4. التجشؤ ذو الرائحة الكريهة (بكتيريا الملوية البوابية)



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إذا كنت تتجشأ مع معاناتك من أعراض الجهاز الهضمي الأخرى مثل الانتفاخ وآلام البطن والإمساك والإسهال، فقد يكون ذلك بسبب متلازمة القولون العصبي.وجدت دراسة كورية صغيرة نشرت عام 2017، أن التجشؤ المتكرر هو أحد أعراض الحالة، على الرغم من أن الأطباء لا يعرفون السبب الدقيق لذلك.ويمكن أن تشير حرقة المعدة والانتفاخ والغثيان والتجشؤ إلى وجود قرحة في المعدة.ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن أكثر أعراض قرحة المعدة شيوعًا هو الشعور بألم حارق أو مؤلم في وسط البطن.وتحدث عندما يكون هناك تلف في الطبقة التي تحمي بطانة المعدة من الأحماض الموجودة في المعدة.والعدوى والأدوية المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفين يمكن أن تؤدي إلى هذه الحالة.وإذا لم يتم علاجها، يمكن أن تنزلق بطانة المعدة أحيانًا أو تعيق حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي، مما قد يهدد الحياة.تعد حرقة المعدة شائعة للغاية، وعادة ما يكون أحد أعراض حالة تعرف باسم الارتجاع الحمضي - والذي يحدث عندما ينتقل حمض المعدة إلى الحلق.وفي بعض الأحيان، يمكن أيضًا أن يعاني المريض من التجشؤ في نفس الوقت.وإذا استمر هذا الأمر أو أصبح مؤلمًا للغاية، فقد يشير ذلك إلى مرض الارتجاع المريئي.وفي حالة ارتجاع المريء، يحدث ارتجاع حمض المعدة بشكل مزمن ويسبب ضررًا للجسم بمرور الوقت. إذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي إلى الإصابة بسرطان المريء.يمكن أن يكون التجشؤ المفرط علامة على أنواع معينة من سرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان المعدة أو البنكرياس أو المريء.يحدث هذا عندما يسد الورم الجهاز الهضمي للشخص، مما يعني تراكم الغازات في المعدة.والتجشؤ المفرط وحده ليس عادة من أعراض السرطان. ومن المرجح أن يشير إلى الإصابة بالسرطان إذا كان المريض يعاني من فقدان الوزن غير المبرر والحمى والنزيف إلى جانب التجشؤ، كما تقول مؤسسة أبحاث السرطان بالمملكة المتحدة.عادة ما تكون رائحة التجشؤ التي تشبه رائحة البيض الفاسد غير ضارة على الرغم من الرائحة المميزة.وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن التجشؤ غير المتكرر بالكبريت قد ينجم عن شيء أكلته، خاصة إذا كنت قد تناولت للتو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، مثل البيض.ومع ذلك، فإن التجشؤ المتكرر للكبريت يمكن أن يكون علامة على وجود عدوى في الجهاز الهضمي ناجمة عن بكتيريا الملوية البوابية.وتتمثل أعراض المرض في تقلصات المعدة والغثيان والقيء والإسهال، وفقًا لمؤسسة "مايو كلينيك".وقد تكون عدوى الملوية البوابية موجودة في أكثر من نصف سكان العالم، إذ لايدرك معظم الأشخاص أنهم مصابون بها، وإذا ظهرت عليك الأعراض، يمكن علاجه بالمضادات الحيوية.وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إنه إذا تركت الحالة دون علاج، فقد تؤدي في بعض الأحيان إلى قرحة أو سرطان المعدة.ويمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أيضًا أن تسبب رائحة كريهة من التجشؤ.والمشروبات الغازية، مثل الكولا، تسبب الغازات عن طريق زيادة الهواء في المعدة.تسبب بعض الخضروات، مثل الكرنب والبروكلي ووالهليون والقرنبيط، زيادة في الغازات، وذلك لأنها تحتوي على الكثير من الألياف، التي تخمرها البكتيريا في القولون، مما يؤدي إلى إنتاج الغاز في هذه العملية.