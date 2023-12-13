الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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ما الذي يجب أن نأكله ونشربه عندما نكون مرضى؟.. الخبراء يجيبون

مرضى الروماتيزم
الخبراء يقدمون روشتة غذائية للمرضى
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عندما نمرض نعاني في اختيار الأطعمة المناسبة لنا، ولايملك الكثير منا القدرة على التمييز بين المفيد والضار، والبعض يفقد شهيته ويرفض الأكل تحت الإلحاح. اضافة اعلان

والسؤال: هل تساعدنا بعض الأطعمة حقا على الشعور بالتحسن؟


قالت كولين توكسبري، أستاذة علوم التغذية في جامعة بنسلفانيا: "عندما يفقد المريض شهيته، فإن ذلك عادة ما يكون علامة على أن جهاز المناعة لديه يعمل بشكل مفرط". 
وأشارت إلى أن هذا يمثل تحديًا، لأن أجسامنا تحتاج إلى السوائل، بالإضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.
وأوضحت شيا ميلز، اختصاصية التغذية المسجلة في "مايو كلينك": "يمكن للتغذية المتوازنة أن تسرع من تعافيك، وتزيد مستويات الطاقة، وتساعد على بناء نظام المناعة لديك. بشكل عام، من المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن عند المرض"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

الجهاز المناعي

ويتطلب الجهاز المناعي الكثير من الطاقة لمحاربة العدوى، ولهذا السبب من الجيد تناول طعام صحي أثناء المرض.
ويقوم الجسم بمقايضات فسيولوجية للحصول على الطاقة في أثناء المرض، ولا زال العلماء يستكشفون كيفية عمل ذلك. 
وعادة، يتم تغذية الجسم في المقام الأول عن طريق الجلوكوز من الطعام. وعند الصيام، بما في ذلك في أثناء المرض، فإنه يستفيد من الأحماض الدهنية كمصدر مخزن للطاقة العالية. 
وقد يوفر هذا التحول في مصادر الطاقة الحماية لأنسجة الجسم وأعضائه ضد الالتهابات التي تسببها بعض مسببات الأمراض، ولكن بالنسبة للآخرين قد يكون العكس صحيحا.
وأشارت توكسبري إلى أن الأشخاص المختلفين قد يستجيبون بشكل مختلف للأمراض نفسها. 
وتابعت: "من وجهة نظر فسيولوجية، فهي في الأساس استجابة للضغط النفسي، وكل شخص يستجيب للضغط بشكل مختلف".

ماذا يجب أن تأكل وتشرب عندما تكون مريضًا؟


يتوق جسمك إلى مجموعة محددة من العناصر الغذائية، ومستويات البروتين والكربوهيدرات والفيتامينات، وأكثر من ذلك.
ونصحت ميلز بتناول كميات أكبر من الوجبات الخفيفة، لأنه قد يكون أكثر قبولاً من الوجبات الأكبر حجما التي اعتدنا عليها عندما نكون بصحة جيدة. ومن خلال إضافة البروتين والكربوهيدرات والفواكه أو الخضار، يمكنك الحفاظ على توازن جيد بين الفيتامينات والمعادن والمغذيات الكبيرة.
وأوضحت توكسبري: "يحتوي حساء الدجاج على كل هذه المكونات، إلى جانب الفيتامينات والمعادن". ويمكن أن يساعد الحساء الساخن والمشبع بالبخار أيضا في تحلل المخاط في التهابات الجهاز التنفسي العلوي".

الفيتامينات والمعادن

وبينت ميلز أن بعض الفيتامينات والمعادن قد يتم استهدافها أيضًا كجزء من نظام غذائي صحي للمرضى.
وذكرت أن فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم الخلايا المناعية، لأنها تمنع العدوى وتكافحها، في حين أن فيتامين د قد يحسن أيضا الاستجابة المناعية ويقلل مدة المرض. 
وتعد الأسماك الزيتية والفطر واللحوم الحمراء من بين الأطعمة القليلة الغنية بفيتامين د بشكل طبيعي.
وشددت ميلز على أنه من المهم التركيز على شرب الماء، قائلة: "ارتشف المشروبات منزوعة الكافيين مثل شاي الأعشاب والماء وعصائر الفاكهة بنسبة 100% والمشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مثل جوز الهند أو ماء الصبار لتعزيز الترطيب".
ويمكن أن يؤدي شرب مخفوق البروتين أو العصير أيضًا إلى إضافة العناصر الغذائية الأساسية عندما لا تكون شهيتك جاهزة لتناول الأطعمة الصلبة.

المكملات الغذائية

وقد تلعب المكملات الغذائية دورًا أيضًا، عند استخدامها بشكل صحيح. 
وقالت توكسبري: "لقد ثبت أن مكملات الزنك في بداية أنواع معينة من التهابات الجهاز التنفسي العلوي تقلل من شدة ومدة الإصابة ببعض الفيروسات".
ولكن يجب أن يتم ذلك مبكرا – خلال 24 ساعة من ظهور الأعراض – وليس المقصود منه أن يكون مكملا طويل الأمد لأنه يمكن أن يسبب ضررا عند تناول جرعات عالية.
لكن ينصح باستشارة الخبراء قبل تناول أي مكملات غذائية لمواجهة نزلات البرد أو الأمراض الأخرى.
وهناك أطعمة أخرى يمكن أن تساعد وقد تضر أيضًا، اعتمادًا على الفرد. ويمكن أن يساعد الكابسيسين، الموجود في الفلفل الحار، في تفتيت المخاط وفتح الشعب الهوائية، ولكنه قد يسبب أيضا الغثيان، أو حتى يؤدي إلى إنتاج المزيد من المخاط.
وبينت توكسبري أن المشروبات الباردة المثلجة قد تساعد أيضا في علاج التهاب الحلق، ولكن "إذا كان لديك الكثير من إنتاج المخاط، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأمر".

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