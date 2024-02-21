ما الذي يجب أن تأكله لمنع انقطاع التنفس أثناء النوم؟

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توصلت دراسة إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض في الوجبات السريعة وغني بالفواكه والخضراوات والحبوب يقلل من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم.

وأظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا أقل عرضة بنحو 20 في المئة تقريبًا للإصابة بهذه الحالة –السبب الرئيس للشخير – مقارنة بأولئك الذين تناولوا عددًا أقل من الخضراوات.





النظام الغذائي الصحي



تأثير النظام الغذائي على انقطاع التنفس أثناء النوم



تغيير الطريقة التي نأكل بها



ما أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم؟



وقال الدكتور يوهانس ميلاكو، من جامعة فلندرز: "من الممكن أن النظام الغذائي الصحي القائم على النباتات يقلل من الالتهابات والسمنة، وهي عوامل رئيسة في خطر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم".وأضاف، وفقًا لصحيفة "ذا صن": "تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية جودة نظامنا الغذائي في إدارة خطر انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم".ويحدث انقطاع التنفس أثناء النوم عندما يتوقف التنفس بسبب انسداد مجاري الهواء أثناء النوم.ويؤدي الانقطاع المستمر للتنفس إلى انخفاض مستويات الأكسجين وسوء نوعية النوم ويمكن أن يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.وأثناء الاستيقاظ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التعب وصعوبة التركيز وتقلب المزاج والصداع أول شيء في الصباح.ونظرت الدراسة، التي نشرت في دورية "إي آر جى أوبن ريسيرش"، في كيفية تأثير النظام الغذائي للأشخاص على خطر الإصابة بهذه الحالة.ونظر الباحثون في بيانات من 14 ألفًا و210 أشخاص شاركوا في المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية بالولايات المتحدة.وطُلب منهم تقديم معلومات على مدار 24 ساعة عما يأكلونه، كما تم إعطاؤهم أسئلة مصممة لقياس ما إذا كانوا من المحتمل أن يعانوا من توقف التنفس أثناء النوم.وكان ما يزيد قليلاً عن نصف الأشخاص في الدراسة معرضين لخطر متوسط إلى شديد للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، في حين تم تصنيف ربعهم على أنهم معرضون لخطر كبير.وكان الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالأطعمة النباتية غير الصحية، مثل المشروبات السكرية والحلويات والحلويات، أكثر عرضة بنسبة 22 في المئة مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من هذه الأطعمة.وكان للنظام الغذائي النباتي تأثير أكبر في تقليل خطر انقطاع التنفس لدى الرجال، بينما يبدو أن النظام الغذائي النباتي غير الصحي يزيد من خطر انقطاع التنفس لدى النساء أكثر من الرجال.وقال خبراء مستقلون إن الدراسة تشير إلى أن تغيير الطريقة التي نأكل بها يمكن أن يقلل من خطر انقطاع التنفس أثناء النوم.وقالت البروفيسورة صوفيا شيزا، من جامعة كريت: "تعديل نظامنا الغذائي قد يكون مفيدًا في إدارة أو تجنب انقطاع التنفس أثناء النوم".وأضافت: "إن دمج مجموعة واسعة من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة في نظامنا الغذائي مع التقليل من الأطعمة غير الصحية والمشروبات السكرية يمكن أن يحسن صحتنا العامة بشكل كبير".وتابعت: "نحن بحاجة إلى تسهيل الأمر قدر الإمكان على الجميع اتباع نظام غذائي صحي".تحدث أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم بشكل رئيسي أثناء النوم، وتشمل وفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا:توقف التنفس وبدؤهإصدار أصوات لاهثة أو شخير أو اختناقالاستيقاظ كثيرًاالشخير بصوت عالخلال النهار، يمكنك أيضًا:الشعور بالتعب الشديدصعوبة في التركيزتقلبات مزاجيةصداع عند الاستيقاظ