ما أفضل المواد الغذائية المضادة للسرطان؟

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يلعب الغذاء الصحي دورًا كبيرًا في المحافظة على الجسم من الأمراض المميتة؛ إذ أن العادات الخاطئة والأنظمة الغذائية غير الصحية من الأسباب الرئيسة لظهور الأورام. اضافة اعلان





نظام غذائي صحي



تعزيز منظومة المناعة



ووفقا للدكتورة آلا غوبينا، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، فإن النظام الغذائي المتوازن يؤثر بشكل كبير في حالة الجسم.لذلك من أجل تخفيض خطر الإصابة بالسرطان، يجب اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على مواد غذائية معينة.ووفقا لها هذه المواد هي الفواكه والخضراوات والبقوليات واللحوم غير الدهنية والدواجن والأسماك والبيض والجبن والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والحليب والزبادي ومواد مماثلة تحتوي على نسبة دهون منخفضة. هذه المواد يمكن أن تخفض خطر تطور الأورام الخبيثة بنسبة 10-20 بالمئة.وعلاوة على ذلك، يساعد النظام الغذائي المتوازن على تعزيز منظومة المناعة، ما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الآثار الجانبية للعلاج ويقلل من فقدان الكتلة العضلية، وفقا لروسيا اليوم.ووفقًا لها، من بين المواد التي تزيد من خطر تطور الأورام الخبيثة - الدهون المتحولة، والزيوت المهدرجة جزئيًا، والكربوهيدرات العطرية متعددة الحلقات التي تنشأ أثناء القلي والشوي والتسخين الزائد وعند احتراق الزيوت.المواد الغذائية السرطان النظام الغذائي صحي الفواكه الخضراوات المناعة الكتلة العضلية الأورام الزيوت البقوليات اللحوم الدواجن الأسماك