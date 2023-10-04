ماذا ستفعل إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد ولكن اختبارك سلبي؟

أ أ

تتشابه أعراض كوفيد -19 الحالية مع أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، بما فيها الإنفلونزا .

لهذا السبب قد يختلط الأمر على البعض ويظن عند تعرضه للإصابة بالإنفلونزا أنه مصاب بفيروس كورونا. اضافة اعلان

وقال الدكتور روجر هندرسون، الطبيب العام في بريطانيا، لصحيفة "إكسبريس": "يمكن أن يكون لكل من كوفيد-19 والأنفلونزا درجات متفاوتة من الأعراض، تتراوح من عدم وجود أعراض إلى أعراض حادة".

وأضاف: "على عكس نزلات البرد، تبدأ أعراض الأنفلونزا فجأة وتكون أكثر حدة - عادة ارتفاع في درجة الحرارة والتعب الشديد وأوجاع وآلام واسعة النطاق - وقد يكون هناك أيضًا سعال جاف والتهاب في الحلق لدى بعض الأشخاص".





أعراض كوفيد والإنفلونزا



الإجراءات الواجب اتباعها



وتابع: "تختلف أعراض كوفيد بشكل كبير، وتتراوح من عدم وجود شيء على الإطلاق إلى الوفاة. نحن نعلم الآن أن هناك مجموعة واسعة من الأعراض، ولكن الأعراض الثلاثة الكبرى التي يجب الانتباه إليها هي درجة الحرارة التي تصل إلى 37.8 درجة مئوية أو أكثر، والسعال الجاف، وفقدان حاستي التذوق والشم".ونظرًا للتشابه بين الفيروسين، فإن الطريقة الأكثر موثوقية لتحديد الفيروس هي إجراء اختبار للتمييز بين عدوى كوفيد وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى في غضون دقائق.وبمجرد ظهور نتيجة الاختبار سلبية، يجب عليك اتباع الإجراءات المعتادة للتحسن، بحسب الطبيب.وقال: "تشمل الإجراءات العامة للتحسن الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم ، والتدفئة، وتناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لخفض درجة حرارتك، وشرب الكثير من الماء.وأضاف: "تتوفر علاجات الإنفلونزا أيضًا في الصيدليات، ولكن احرص على عدم استخدامها إذا كنت تتناول أقراص الباراسيتامول والإيبوبروفين لأنه من السهل تناول أكثر من الجرعة الموصى بها.وتابع: "إذا كان لديك انسداد في الأنف، فحاول استخدام مزيلات الاحتقان مثل رذاذ الأنف أولباس للمساعدة في تخفيف هذه الأعراض".وينصح بالبقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالآخرين إذا كانت نتيجة اختبار كوفيد إيجابية.وأضاف الدكتور هندرسون: "يمكنك نقل الفيروس إلى أشخاص آخرين لمدة تصل إلى عشرة أيام من وقت بدء الإصابة، على الرغم من أن معظم الأشخاص لن ينقلوا العدوى للآخرين بعد خمسة أيام".