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ماذا تفعل عند الإصابة بنزلة برد؟.. روشتة طبية بالمجان

نزلة برد
الباراسيتامول والإيبوبروفين لعلاج البرد
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عندما تشعر بالبرد، فإن أول ما تفكر فيه هو الحصول على العلاج الذي يساعد على سرعة التعافي.
ويمكن أن تشمل أعراض البرد التهاب الحلق والصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة.اضافة اعلان

أعراض البرد

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أن أعراض البرد تشمل الآتي:
انسداد أو سيلان الأنف
التهاب في الحلق
الصداع
آلام العضلات
السعال
العطس
ارتفاع في درجة الحرارة
الضغط في الأذن والوجه
فقدان حاستي التذوق والشم.

الباراسيتامول والإيبوبروفين

وتوصي الدكتورة أوناتي ديساي من "نوفيلد هيلث" - أكبر مؤسسة خيرية للرعاية الصحية بالمملكة المتحدة – بـ "تناول (الباراسيتامول والإيبوبروفين) معًا، في شكلهما العام (بجرعات للبالغين) بدلاً من تناولهما على شكل أقراص مركبة، في حالة عدم وجود حساسية".
وتتضمن النصائح الإضافية لعلاج نزلات البرد، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" نقلاً عن هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، ما يلي:
الراحة والنوم
اشرب الكثير من الماء
الغرغرة بالماء المالح لعلاج التهاب الحلق.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة ويعانون من صعوبة في القيام بأنشطتهم العادية، أن يحاولوا البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، وذلك للحد من انتقال الفيروس الذي يمكن أن يصيب الآخرين بسهولة.
ويستغرق التعافي من نزلات البرد ما يصل إلى أسبوعين.
وللمساعدة في تقليل انتشار نزلات البرد، يجب:
غسل اليدين كثيرًا بالماء الدافئ والصابون
استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس

لا تتناول أدوية السعال والبرد 

وإذا قررت أن تأخذ بنصيحة الدكتور ديساي بتناول الإيبوبروفين والباراسيتامول، فيجب ألا تتناول أدوية السعال والبرد أيضًا.
وتقول الهيئة الصحية: "إن أدوية السعال والبرد غالبًا ما تحتوي أيضًا على الباراسيتامول والإيبوبروفين، لذلك قد يكون من السهل تناول أكثر من الجرعة الموصى بها".
يشار إلى أن لقاح الأنفلونزا لا يمكن أن يمنع الشخص من الإصابة بنزلة برد.

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