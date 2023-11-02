ماذا تفعل عند الإصابة بنزلة برد؟.. روشتة طبية بالمجان

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عندما تشعر بالبرد، فإن أول ما تفكر فيه هو الحصول على العلاج الذي يساعد على سرعة التعافي.

ويمكن أن تشمل أعراض البرد التهاب الحلق والصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة. اضافة اعلان





أعراض البرد



الباراسيتامول والإيبوبروفين



لا تتناول أدوية السعال والبرد



وأوضحت هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، أن أعراض البرد تشمل الآتي:انسداد أو سيلان الأنفالتهاب في الحلقالصداعآلام العضلاتالسعالالعطسارتفاع في درجة الحرارةالضغط في الأذن والوجهفقدان حاستي التذوق والشم.وتوصي الدكتورة أوناتي ديساي من "نوفيلد هيلث" - أكبر مؤسسة خيرية للرعاية الصحية بالمملكة المتحدة – بـ "تناول (الباراسيتامول والإيبوبروفين) معًا، في شكلهما العام (بجرعات للبالغين) بدلاً من تناولهما على شكل أقراص مركبة، في حالة عدم وجود حساسية".وتتضمن النصائح الإضافية لعلاج نزلات البرد، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" نقلاً عن هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، ما يلي:الراحة والنوماشرب الكثير من الماءالغرغرة بالماء المالح لعلاج التهاب الحلق.يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة ويعانون من صعوبة في القيام بأنشطتهم العادية، أن يحاولوا البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، وذلك للحد من انتقال الفيروس الذي يمكن أن يصيب الآخرين بسهولة.ويستغرق التعافي من نزلات البرد ما يصل إلى أسبوعين.وللمساعدة في تقليل انتشار نزلات البرد، يجب:غسل اليدين كثيرًا بالماء الدافئ والصابوناستخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطسوإذا قررت أن تأخذ بنصيحة الدكتور ديساي بتناول الإيبوبروفين والباراسيتامول، فيجب ألا تتناول أدوية السعال والبرد أيضًا.وتقول الهيئة الصحية: "إن أدوية السعال والبرد غالبًا ما تحتوي أيضًا على الباراسيتامول والإيبوبروفين، لذلك قد يكون من السهل تناول أكثر من الجرعة الموصى بها".يشار إلى أن لقاح الأنفلونزا لا يمكن أن يمنع الشخص من الإصابة بنزلة برد.