الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا تفعل عند إصابتك بـ كورونا؟.. روشتة طبية عاجلة

فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ أ

بمجرد أن يُصاب الشخص بفيروس كوفيد، وظهور أعراض مثل التهاب الحلق أو الشعور بالإرهاق، يتوجه مباشرة إلى السرير للحصول على الراحة.اضافة اعلان
وأوضح الدكتور ناثان جوديير، خبير كوفيد، أن هناك المزيد من الأشياء التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة الحماية الخاصة بك ضد الفيروس.

الراحة وشوربة الدجاج

وقال لصحيفة "إكسبريس": “إستراتيجيات دعم المناعة الشائعة التي تم ممارستها تاريخيًا، بغض النظر عن كوفيد أو المتغيرات الفيروسية الأخرى، تظل ضرورية ومناسبة هنا".
وأضاف: "أولاً، الراحة الإضافية والترطيب المناسب أمران ضروريان للتعافي من أي مرض فيروسي".
وعلاوة على هذه التدابير الواضحة، يمكن أن تساعد شوربة الدجاج والمكملات الغذائية أيضًا.
وأوضح الطبيب أن شوربة الدجاج لا تجذب حاسة التذوق لدى الشخص المصاب فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تقليل أعراض الاحتقان.
وأشار الدكتور جوديير إلى أنه على الرغم من عدم دراسة فيروس كورونا وشوربة الدجاج معًا، فقد ثبت أنها تقلل من أعراض الاحتقان في الالتهابات الفيروسية الأخرى.

مكملات غذائية

علاوة على ذلك، أوصى الطبيب بتناول المكملات الغذائية التالية المتاحة دون وصفة طبية لتعزيز دعم المناعة:
فيتامين د
الزنك
فيتامين ج
نبتة البلسان.
وربطت الأبحاث بين هذه العناصر الغذائية سابقًا وتعزيز المناعة وتقصير مدة أمراض الجهاز التنفسي.

الكركم والقرفة والزنجبيل

كما يمكن للعلاجات العشبية مثل الكركم والقرفة والزنجبيل أن تعزز أيضًا عملية الشفاء.
وتوصل تقرير حالة، نُشر في مجلة "كيوريس" إلى أن الكركم يمكن أن يحسن فقدان حاسة الشم والتذوق.
وبعد تناول حبة مكملة واحدة تحتوي على 1000 ملليجرام من مستخلص الكركم و10 ملليجرام من مستخلص الفلفل الأسود، شهد رجل يبلغ من العمر 25 عامًا استعادة كاملة لحاسة الشم والتذوق بعد عشر دقائق فقط من تناولها.

اقرأ أيضا

البروستاتا
4:09 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

علامة على مرض مميت.. كم مرة تذهب إلى الحمام في الليل؟

الملح
1:51 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

سم قاتل.. كيف تعرف أنك تجاوزت الحد المسموح به من الملح؟

اطباء الاشعة
1:16 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

6 أعراض للإصابة بسرطان الخصية.. كيف تتعرف عليها؟

جمعية السكري في المدينة المنورة
1:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

بالمدينة.. ثلاثة صمامات تنهي مُعاناة شاب بمركز القلب

اقرأ أيضا

يظهر بسبب التوتر.. كيف تتغلب على الطفح الجلدي "الشرى"؟

مستشفى الحرم يقدم خدمات صحية لـ 96 ألف حاج ومعتمر

خلال ساعة.. "سعود الطبية" تُجري أول عملية بالمنظار غير الجراحي

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وعيار 21 يسجل 210 ريالاً

على عكس الثوابت.. خبراء: 4 مخاطر مميتة لممارسة الرياضة!

كلمات البحث

اقرأ أيضا

الماء بالليمون
8:49 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

بعد التعرف على فوائده.. هل يجب شرب الماء بالليمون يوميًا؟

احتباس السوائل في الجسم
5:06 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

احتباس السوائل لدى الرجال.. الأسباب والعلاج

00
2:50 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

طبيبة تكشف سبب التهاب المثانة .. ولماذا تصاب به النساء أكثر من الرجال؟

2023-11-05_23-11-41
9:12 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

حقائق مثيرة عن الإصابة بالصدفية.. ماذا عن التوتر؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:03 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي

الضمان الاجتماعي المطور
3:08 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

الراتب -- ريال - الموارد
2:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

أخبار السعودية
2:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. إعانة الزواج للأيتام وموعد القبول بالتجنيد الموحد

النيابة العامة
1:19 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. النيابة: إيقاف 5 مواطنين قاموا بتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض

أمطار غزيرة على عسير
1:02 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة على مكة والرياض ومعظم المناطق لـ11 مساء