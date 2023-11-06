ماذا تفعل عند إصابتك بـ كورونا؟.. روشتة طبية عاجلة

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بمجرد أن يُصاب الشخص بفيروس كوفيد، وظهور أعراض مثل التهاب الحلق أو الشعور بالإرهاق، يتوجه مباشرة إلى السرير للحصول على الراحة. اضافة اعلان

وأوضح الدكتور ناثان جوديير، خبير كوفيد، أن هناك المزيد من الأشياء التي يمكنك إضافتها إلى ترسانة الحماية الخاصة بك ضد الفيروس.





الراحة وشوربة الدجاج



مكملات غذائية



الكركم والقرفة والزنجبيل



وقال لصحيفة "إكسبريس": “إستراتيجيات دعم المناعة الشائعة التي تم ممارستها تاريخيًا، بغض النظر عن كوفيد أو المتغيرات الفيروسية الأخرى، تظل ضرورية ومناسبة هنا".وأضاف: "أولاً، الراحة الإضافية والترطيب المناسب أمران ضروريان للتعافي من أي مرض فيروسي".وعلاوة على هذه التدابير الواضحة، يمكن أن تساعد شوربة الدجاج والمكملات الغذائية أيضًا.وأوضح الطبيب أن شوربة الدجاج لا تجذب حاسة التذوق لدى الشخص المصاب فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تقليل أعراض الاحتقان.وأشار الدكتور جوديير إلى أنه على الرغم من عدم دراسة فيروس كورونا وشوربة الدجاج معًا، فقد ثبت أنها تقلل من أعراض الاحتقان في الالتهابات الفيروسية الأخرى.علاوة على ذلك، أوصى الطبيب بتناول المكملات الغذائية التالية المتاحة دون وصفة طبية لتعزيز دعم المناعة:فيتامين دالزنكفيتامين جنبتة البلسان.وربطت الأبحاث بين هذه العناصر الغذائية سابقًا وتعزيز المناعة وتقصير مدة أمراض الجهاز التنفسي.كما يمكن للعلاجات العشبية مثل الكركم والقرفة والزنجبيل أن تعزز أيضًا عملية الشفاء.وتوصل تقرير حالة، نُشر في مجلة "كيوريس" إلى أن الكركم يمكن أن يحسن فقدان حاسة الشم والتذوق.وبعد تناول حبة مكملة واحدة تحتوي على 1000 ملليجرام من مستخلص الكركم و10 ملليجرام من مستخلص الفلفل الأسود، شهد رجل يبلغ من العمر 25 عامًا استعادة كاملة لحاسة الشم والتذوق بعد عشر دقائق فقط من تناولها.