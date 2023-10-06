ماذا تعرف عن طريقة"5ـ12ـ30" لفقدان الوزن وبناء العضلات؟

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انتشرت طريقة 12-5-30 في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كروتين تدريبي من ابتكار المؤثرة الأمريكية لورين جيرالدو.

تمرين مدته 30 دقيقة في متناول الجميع اضافة اعلان





التمرين مفيد وغير مقيد





تحفيز نظام القلب والأوعية الدموية





حرق المزيد من الدهون



واخترعت لورين جيرالدو ممارسة رياضية " طريقة 12-5-30 "، في عام 2019، وتتمثل في المشي على جهاز المشي بنسبة ميل 12%، بسرعة 5 كم/ساعة، كل ذلك لمدة 30 دقيقة.ويساعد هذا التمرين على فقدان الدهون بسرعة وسهولة، خاصة عند الالتزام بنظام غذائي صحي، تكون النتائج مرضية جدا.وعلى الورق، يبدو من السهل الوصول إلى هذه التقنية: التمرين قصير وغير مقيد للغاية، وكل ما عليك فعله هو المشي.ولذلك فإن هذه الطريقة مناسبة للأشخاص المبتدئين أو أصحاب الوزن الزائد أو الذين تعرضوا لإصابة حديثة أو الذين يعانون من مشاكل في المفاصل.فيما يتعلق بالعملية نفسها، فإن هذا التدريب له العديد من المزايا: فهو لا يحفز نظام القلب والأوعية الدموية فقط ولكنه يقوي أيضًا عضلات الأرداف وأوتار الركبة والساق.ولذلك فهو تمرين كامل إلى حد ما، والذي يسمح لك بحرق السعرات الحرارية مع زيادة معدل ضربات القلب.وبهدف تحقيق أقصى قدر من استهلاك الطاقة وحرق المزيد من الدهون، احرص على عدم جعل المهمة سهلة للغاية:كما توضح لورين جيرالدو في مقاطع الفيديو الخاصة بها، يجب تنفيذ طريقة 12-5-30 دون الوقوف على جهاز المشي، حتى لا تضعف الفوائد المرتبطة بالمنحدر والسرعة.