ماذا تعرف عن سعال الـ 100 يوم المنتشر؟.. الأعراض والأسباب والخطورة

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يعد "سعال الـ 100 يوم" أو السعال الديكي عدوى بكتيرية تصيب الرئتين والجهاز التنفسي، وينتشر بسرعة شديدة نظرًا لأعراضه الرئيسية وهي السعال. اضافة اعلان





بدايته نزلة برد ثم يتطور إلى نوبات سعال



يتحول لون الأطفال إلى الأزرق أو الرمادي



يستمر السعال لأسابيع أو أشهر



الأطفال والنساء الحوال أكثر عرضة للإصابة



خطورة السعال الديكي تصل لحد الوفاة



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يبدو الأمر في البداية وكأنه نزلة برد، وتكون أول الأعراض ظهورًا مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق، ولكن في وقت لاحق، يمكن أن تتطور إلى نوبات من السعال تستمر لعدة دقائق.ويأتي الاسم من اللهاث أثناء التنفس أثناء السعال، والذي يمكن أن يصدر صوتًا "الصياح".وقد يتحول لون الأطفال الصغار إلى اللون الأزرق أو الرمادي بسبب صعوبة التنفس، ويمكن أن يستمر المرض لأسابيع أو حتى أشهر، مما يطلق عليه لقب "سعال الـ 100 يوم".أصدر خبراء الصحة في بريطانيا تحذيرًا بعد اكتشاف المزيد من حالات "سعال الـ 100 يوم" شديد العدوى، يمكن بسهولة الخلط بين السعال الديكي ونزلات البرد، لكن أعراضه يمكن أن تستمر لعدة أشهر.وغالبًا ما تبدأ العدوى البكتيرية بسيلان في الأنف والتهاب في الحلق، قبل أن ينتشر السعال المستمر الذي يصدر صوت "الصياح"، ويستمر لأسابيع أو أشهر.تم الإبلاغ عن حالات السعال المعدي في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن تم الآن إصدار تقارير جديدة في ديفون وكورنوال.وقالت الدكتورة منال محمد، أستاذة الأمراض المعدية في جامعة وستمنستر: "يمكن لأي شخص أن يصاب بالعدوى إذا استنشق البكتيريا، لكن الأشخاص الرئيسيين المعرضين للخطر هم الأطفال والنساء الحوامل.وأضافت "معظمنا، إذا كان لدينا جهاز مناعة قوي، يمكن أن يتعامل مع المرض. ولكن من المهم جدًا أن نضمن حصول الأطفال على اللقاح، وتطعيم النساء الحوامل.ونبه أطباء إلى أن السعال الديكي يشكل خطورة كبيرة على البالغين تصل إلى حد الوفاة، وأشارو إلى أن المؤشرات الأولية للسعال الديكي تتشابه مع الأعراض الطبيعية للسعال العادي.وأضافوا، لا يُشكل السعال الديكي خطورة على الأطفال فحسب، وإنما يُمكن أن ينضوي على مخاطر مضاعفة بالنسبة للبالغين أيضاً، لا سيما المصابين بأحد أمراض الجهاز التنفسي أو ضعف الجهاز المناعي.