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مادة في الأطعمة الشهيرة تتسبب قي الإصابة بأمراض مميتة

آيس كريم
الآيس كريم
أ أ
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حذرت دراسة من أن بعض المكونات المخبأة في مجموعة من الأطعمة الشهيرة يمكن أن تُعرّض الشخص لخطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة.اضافة اعلان
وتُستخدم المستحلبات لجعل الأطعمة مثل الآيس كريم والوجبات الخفيفة والوجبات الجاهزة تدوم لفترة أطول ولها مذاق أفضل.

 

المستحلبات تسبب مشاكل مختلفة في القلب

وتوصلت الدراسة التي شملت أكثر من 100 ألف بالغ في فرنسا، إلى أن المستحلبات يمكن أن تسبب مشاكل مختلفة في القلب، بما فيها السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية، التي تؤثر على الشرايين.
وحث الدكتور برنارد سرور، مؤلف الدراسة، الناس على "تقليل" كمية الأطعمة فائقة المعالجة التي يتناولونها، وذلك للبقاء في صحة جيدة.
وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى أن المواد المضافة يمكن أن تعطل بكتيريا الأمعاء "الجيدة" وتزيد الالتهاب. مما قد يجعل الناس أكثر عرضة لمشاكل القلب.
ووجدت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، أن البالغين الذين تناولوا المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المضافة الموجودة في الأطعمة الدهنية مثل السمن والنقانق لديهم فرصة أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية . 
في حين أن المخبوزات مثل الكرواسان تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب التاجية، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن". 


العلاقة بين المستحلبات وأمراض القلب

واستجوب الباحثون، المشاركين حول نظامهم الغذائي ، وقاموا بقياس أعضائهم الحيوية وطلبوا الإبلاغ عن أي مشاكل في القلب لديهم. وتمت متابعتهم بعد سبع سنوات.
واعترف الدكتور سرور بأن الدراسة لم تجد سوى علاقة صغيرة بين المستحلبات وأمراض القلب. 
لكنه قال إن النتائج لا تزال مهمة بالنظر إلى أن هذه المضافات الغذائية تستخدم "في كل مكان بالآلاف" من المنتجات الغذائية فائقة المعالجة المستهلكة على نطاق واسع.
وأضاف: "ستساهم النتائج في إعادة تقييم اللوائح المتعلقة باستخدام المضافات الغذائية في صناعة الأغذية لحماية المستهلكين". 
وحث الناس على "التقليل من استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة لتجنب التعرض للمستحلبات وغيرها من المضافات الغذائية".

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