مادة صحية في ألبان ولحوم البقر تقاوم مرضاً شديد الخطورة

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كشف بحث حديث عن مادة موجودة في حليب ولحوم الحيوانات المجترة كالبقر والأغنام تستهدف عدة أنواع من أورام السرطان عن طريق تنشيط الخلايا المناعية المقاومة للورم. اضافة اعلان





مادة صحية



مكملات غذائية



ووفقا للدراسة التي أجريت في جامعة شيكاغو، فإنه يوجد حمض تي في إيه TVA طويل السلسلة في لحوم ومنتجات ألبان البقر والغنم. ولا يقوم الجهاز الهضمي لدى البشر بتكسير سوى حوالي 20% من هذا الحمض، لذلك لم يعتبره الباحثون من قبل من الأحماض الدهنية الرئيسية للتغذية.ولم يكن دور الـ 80% المتبقية واضحاً، لكن بحسب نتائج البحث "يُعتقد الآن أن لديها وظيفة مناعية".وأوضح موقع "نيو ساينتست"، أنه تبين أن المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية لديهم مستويات أقل من هذا الحمض.ومن بين 255 مركباً غذائياً شملتهم الاختبارات الأولية على الحيوانات، تحقّق الباحثون من تأثيرات أفضل 6 مواد على أنواع مختلفة من الخلايا التائية المناعية.وتوصل الباحثون إلى أن تي في إيه TVA يعزز على وجه التحديد النشاط المضاد لأورم سرطان الجلد والقولون والغدد الليمفاوية.ويعتقد الباحثون أنه يمكن استخدام مكملات غذائية من هذا الحمض لدعم العلاج المناعي للسرطان، وأن الاستهلاك الغذائي يلعب دوراً في الوقاية، لكن العلاج يتطلّب جرعات مكثّفة.