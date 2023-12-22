مئات الأطفال يموتون خنقًا بسبب ستائر النوافذ.. كيف تحمي أبناءك الصغار؟

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كشفت محطة إخبارية أمريكية، عن وفاة مئات الأطفال الصغار في الولايات المتحدة خنقًا بسبب حبال ستائر النوافذ.

وتوفي ما لا يقل عن 440 طفلاً تحت سن الثامنة بصمت بعد أن تشابكوا في أداة منزلية لم يعتقد الكثير من الآباء أنها خطيرة. اضافة اعلان

وتتبع تقرير لشبكة (NBC News)، عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم في الولايات المتحدة أو عانوا من تلف دائم في الدماغ منذ عام 1973.





خطر أسلاك النوافذ



حبال الستائر



كيف يمكنك جعل حبال الستائر آمنة؟



وكشف التقرير، أن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة حددت أسلاك النوافذ باعتبارها "خطرًا خبيثًا بشكل خاص" بعد أن علمت بـ "41 عملية شنق قاتلة" شملت أطفالًا تقل أعمارهم عن خمس سنوات.وجاء في تقرير عام 1981: "هذا خطر خبيث بشكل خاص، لأنه من الطبيعي جدًا وضع سرير أطفال بجوار النافذة".ولكن لم يكن الأمر كذلك حتى عام 2018، عندما بدأت الصناعة في إجراء تغييرات على أغطية نوافذ المخزون التي تشتريها معظم الأسر الأمريكية.واتجهت الشركات المصنعة لجعلها لاسلكية، أو الحد من طول أسلاك التشغيل إلى 8 بوصات، أو جعلها غير قابلة للوصول من خلال جهاز أمان، وفقًا لصحيفة "ذا صن".وافقت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية على هذه القواعد في نوفمبر 2022، لكنها قدرت أنه في كل عام، ما زال حوالي تسعة أطفال دون سن الخامسة يتعرضون للخنق حتى الموت على حبال النوافذ.أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فإن حوالي طفلين يتعرضان للخنق حتى الموت كل عام بعد أن تشابكا مع الحبل الملتف من ستارة النافذة، بحسب صندوق منع حوادث الأطفال.وأضافت أنه من المعروف أن أكثر من 30 طفلاً قد لقوا هذه الوفاة المأساوية خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.وحذرت المؤسسة الخيرية من أنه "قد يستغرق الأمر 15 ثانية فقط حتى يفقد الطفل وعيه إذا علق حبل أعمى حول رقبته، ويمكن أن يموت خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق فقط" .وأشارت إلى أنه "يحدث الاختناق غالبًا في غرف نوم الأطفال وغرف المعيشة، وهي مناطق تعتبر آمنة. يحدث ذلك بسرعة وبصمت - لا ينادي الأطفال لتحذير مقدمي الرعاية من أنهم في ورطة".وقال صندوق منع حوادث الأطفال، إن الأطفال الصغار أكثر عرضة للقتل بواسطة حبال سحب ستائر النوافذ لأن رؤوسهم تزن أكثر من أجسادهم ولم يتم تطوير التحكم في عضلاتهم بشكل كامل، مما يجعل من الصعب عليهم تحرير أنفسهم إذا وقعوا في فخ حبل أعمى.كما أن القصبة الهوائية لدى الأطفال الصغار تكون ضيقة وناعمة، لذلك يمكن أن يختنقوا بسرعة كبيرة إذا كانت أعناقهم مقيدة.وقد يجدون صعوبة أيضًا في تثبيت أنفسهم عندما يتسلقون على الأثاث أو النوافذ ويمسكون بسلك.وأطلق مكتب معايير المنتجات والسلامة حملة في عام 2021 تنبيهًا للآباء بالمخاطر المحتملة التي تشكلها الحبال والحلقات العمياء على الأطفال.وفي الوقت نفسه، حذرت الجمعية البريطانية للمكفوفين من أن الستائر التي تم تركيبها قبل فبراير 2014 قد تحتوي على حبال أو سلاسل "يمكن أن تشكل خطرا جسيما على الرضع والأطفال الصغار" إذا وضعت أيديهم عليها.ونشرت مقاطع فيديو حول كيفية صنع أنواع مختلفة من الستائر أكثر أمانًا إذا كان لديك أطفال في المنزل، وما الذي يجب الانتباه إليه عند شراء ستائر جديدة.وقدم صندوق منع حوادث الأطفال، النصائح التالية لجعل منزلك أكثر أمانًا لطفلك:اعتد على ربط حبل الستارة في كل مرةانقل أسرّة الأطفال والأسرّة والكراسي المرتفعة وأماكن لعب الأطفال بعيدًا عن حبال الستائرإذا كانت هناك مساحة، انقل الأثاث الآخر بعيدًا عن حبال الستائر أيضًا، حيث يحب الأطفال الصغار التسلقفكر في شراء الستائر بدون حبال أو سلاسل، خاصة لغرف نوم الأطفالإذا كان لديك ستائر رومانية، فتحقق مما إذا كان الجزء الخلفي متصلاً بجهاز أمان يمكن أن ينكسر تحت الضغط