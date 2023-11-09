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ليست مرضية.. 5 أسباب لسرعة ضربات قلبك في الصباح

سرعة ضربات القلب
سرعة ضربات القلب
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إذا كنت تشكو من سرعة ضربات قلبك في الصباح، دون القيام بأي مجهود يستدعي ذلك، فربما يرجع السبب إلى أشياء أخرى شائعة لهذه الحالة لا تتعلق بمشكلات القلب والأوعية الدموية.اضافة اعلان
وإليك أبرز الأسباب الشائعة وراء زيادة ضربات القلب في الصباح، حسبما نشر موقع "Health line"

أسباب زيادة سرعة ضربات القلب في الصباح
1- انقطاع التنفس أثناء النوم

يعد انقطاع التنفس أثناء النوم اضطراب يشير إلى توقف التنفس ليلا، ويبدأ بشكل متكرر أثناء النوم، وذلك نتيجة ضيق مجرى الهواء أو إغلاقه، فيحدث شخير بصوت عالي وجفاف في الفم وصداع عند الاستيقاظ وزيادة معدل ضربات القلب.

2- انخفاض سكر الدم

يمكن أن تدل زيادة معدل ضربات القلب على انخفاض نسبة السكر في الدم، لأن البقاء لفترة طويلة دون تناول الطعام يمكن أن يسبب انخفاض سكر الدم، وعادة ما يكون ذلك مصحوبًا بصداع وتغيرات في المزاج وصعوبة في التركيز واضطرابات بصرية.

3-الكوابيس والأحلام المزعجة

يمكن أن تجعل الكوابيس والأحلام المزعجة ضربات القلب أسرع في الصباح، حيث يستيقظ الشخص جزئيًا في حالة من الرعب، ومن المفترض أن يتباطأ معدل ضربات القلب عندما يهدأ.

4- درجة حرارة الغرفة طوال الليل

يؤثر أي تغيير في درجة حرارة الجسم على معدل ضربات القلب، وهذا يشمل درجات الحرارة الباردة والحارة
يتفاعل الجسم مع التغير في درجة الحرارة عن طريق تحفيز عمليات لمحاولة تنظيم درجة حرارته، وهذا يشمل توسيع وتضييق الأوعية الدموية في الجلد، مما يسبب تقلصات العضلات والارتعاش.
وبالتالي يمكن أن يرتفع معدل ضربات القلب عندما يعمل الجسم بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارته المعتادة.

5- العطش يحدث الجفاف

عندما يفقد الجسم كمية من السوائل أكثر مما يحصل عليه، وبالتأكيد لا تتمكن الخلايا والأعضاء من العمل بشكل صحيح
يمكن أن يكون الجفاف خفيفًا أو شديدًا، وتشمل الأعراض الشائعة للجفاف الخفيف: جفاف الفم وزيادة العطش وقلة البول والصداع.
بينما تشمل أعراض الجفاف الشديد: العطش الشديد وسرعة ضربات القلب والتنفس السريع وانخفاض ضغط الدم.

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