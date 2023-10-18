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صحيفة تواصل الالكترونية

ليست الكتلة فقط.. احذري 5 علامات للإصابة بسرطان الثدي

سرطان الثدي
علامات سرطان الثدي
أ أ
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تعتقد الكثير من النساء أن جسّ كل ثدي بطريقة معينة بالأصابع هي الطريقة الوحيدة للشعور بوجود كتل صغيرة قد تشير إلى وجود أورام خبيثة.اضافة اعلان
إلا أن هناك علامات أخرى يمكن ملاحظتها قد تساعد بالكشف المبكر عن ذلك المرض الخطير، وفقًا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


مركز السرطان الشامل في أوهايو

وأوضح استطلاع أجري مؤخرًا بتكليف من مركز السرطان الشامل في جامعة أوهايو، أن 93% من النساء في الولايات المتحدة يتعرفن على وجود كتلة في الصدر كعلامة على الإصابة بسرطان الثدي.
وأشار الاستطلاع إلى أن "أقل من نصفهن يمكنهن التعرف على معظم العلامات الأخرى".


علامات اكتشاف أورام الصدر

ووفقًا لأخصائية الأورام، الطبيبة، أشلي باريسر، فإن العلامات التي قد تشير إلى وجود أورام في الصدر تتمثل في انحسار حلمة الثدي إلى الداخل، وزيادة سماكة الحلمة أو جلد الثدي.
إضافة إلى تغير (تورم) الثدي أو جزء منه، وفقدان الإحساس في جزء من الثدي، وإفرازات من الحلمة، ووجود تجعدات".


انحسار الحلمة إلى الداخل

وبحسب الاستطلاع، فإن "31% من أكثر من 1000 مشاركة، حددن انحسار الحلمة إلى الداخل كعلامة على سرطان الثدي، في حين حدد 39% منهن التجعدات.
و41% تعرفن على علامة فقدان الإحساس في جزء من الثدي، و45% من المشاركات حددن سماكة الجلد في الثدي، و51 بالمئة عرفن بوجود إفرازات".


نقص المعرفة بالعلامات يثير القلق

وأوضحت باريسر، أن نقص المعرفة بتلك العلامات "يثير القلق بشكل خاص، لأن معظم سرطانات الثدي لا يمكن اكتشافها من خلال وجود كتلة يتم الشعور بها عن طريق اللمس".
وقالت: "نريد أن يعرف الناس معلومات أكثر بشأن أجسادهم، وأن يعلموا ما هو طبيعي بالنسبة لهم".


الولادة والتقدم في السن

وأضافت: "العديد من التغيرات التي تصيب الصدر تكون ناجمة عن الولادة والتقدم في السن، ومع ذلك، يمكن اكتشاف سرطان الثدي بعدة طرق".
وزادت: "من المهم أن تتحدث المريضات عن العلامات التي يرينها ويشعرن بها في الوقت المناسب مع طبيبهن، لقد قطعنا خطوات كبيرة في اكتشاف سرطان الثدي في مراحل مبكرة.

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