لو كنت تعاني من التوتر.. أسرع طريقة للتخلص منه في ثوان

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كشف عالم أعصاب عن أسرع طريقة للقضاء على التوتر في غضون ثوانٍ، من خلال "التنهد الفسيولوجي" الذي يمنحك الاسترخاء ويساعدك على التخلص من الضغط. اضافة اعلان

وأوضح للدكتور أندرو هوبرمان، الخبير بجامعة ستانفورد كيف تساعد هذه التقنية في تخليص الجسم من ثاني أكسيد الكربون، مما يقلل من مستويات التوتر.

وأضاف في حديثه عبر البودكاست الخاص به (Huberman Lab): "إن التنهد الفسيولوجي هو أسرع طريقة ثابتة بالنسبة لنا للتخلص من الاستجابة المجهدة في أجسامنا بسرعة في الوقت الفعلي".

وتابع: "عندما تشعر بالتوتر، يمكنك القيام بشهيق مزدوج، ثم زفير طويل".





صعوبة في التنفس



ملايين الأكياس الصغيرة في الرئتين



ويعاني بعض الأشخاص من صعوبة في التنفس أو حبس أنفاسهم عندما يشعرون بالتوتر، مما يؤدي إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون في الدم.وتشير الدراسات إلى أن هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض القلق، بما فيها نوبات الهلع، وفقًا صحيفة "ذا صن".لمواجهة ذلك، أوصى الدكتور هوبرمان باستخدام التنهد الفسيولوجي لإعادة ضبط الجسم.وقال إن الشهيق المزدوج يساعد على ملء الرئتين إلى أقصى مستوى لها، "حتى لو كان الشهيق الثاني يتسلل فقط إلى كمية صغيرة من الهواء".وأضاف: "تأخذ شهيقًا كبيرًا ثم تأخذ شهيقًا صغيرًا آخر، وتتسلل إلى الداخل".وأشار الدكتور هوبرمان إلى أن "رئتيك ليست مجرد حقيبتين كبيرتين - بل لديك الملايين من الأكياس الصغيرة في جميع أنحاء الرئتين. إنها في الواقع تجعل مساحة سطح رئتيك كبيرة مثل ملعب التنس".لكنه أوضح أنها "تميل إلى الانهيار عندما نشعر بالتوتر. ولكن عندما تقوم بالشهيق المزدوج والزفير، فإن الشهيق المزدوج يعيد نفخ تلك الأكياس الصغيرة في الرئتين".ومضى شارحًا: "عندما تقوم بالزفير الطويل، يصبح هذا الزفير الطويل الآن أكثر فعالية في تخليص الجسم ومجرى الدم من ثاني أكسيد الكربون، مما يريحك بسرعة كبيرة".