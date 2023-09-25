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لون وملمس عينيك يكشف عن مشاكل صحية.. تعرف على الأسباب

حساسية العين
أعراض مختلفة لأمراض العين
أ أ
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حذر الخبراء من أن ظهور بعض الأعراض في العين يمكن أن يشير إلى مشكلة صحية كامنة.
وتتمثل هذه الأعراض في احتقان الدم في العين، الحساسية للضوء، جفاف العين، والحكة.اضافة اعلان

احتقان الدم في العين

ووفقًا للخبراء بمركز طب العيون "سبيكارت"، فإن "العيون المحتقنة بالدم عادة ما تكون نتيجة لتضخم الأوعية الدموية على سطح العين".
ويمكن أن تشمل الأسباب ما يلي:
-التعب.
-الحساسية.
-الهواء الجاف.
-المهيجات.
وحذر الخبراء من أن ذلك يمكن أن يشير إلى مشكلات أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الالتهابات أو حتى إصابات العين.

ارتفاع ضغط الدم

وأوضح الخبراء أن "ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يجهد الأوعية الدموية، بما في ذلك تلك الموجودة في العينين"، 
وأشاروا إلى أن الضغط على الأوعية الدموية في العين يمكن أن يؤدي إلى تمددها وبروزها بروزًا، "هذا يمكن أن يكون علامة حمراء لارتفاع ضغط الدم المحتمل"، وفق صحيفة "إكسبريس". 


الحساسية من الضوء

ورجحوا عند المعاناة من حساسية للضوء، ان يكون ذلك نتيجة لمجموعة من الأسباب، مثل:
-التهابات العين.
-تلف القرنية.
-الصداع النصفي.
وقال سبيكارت: "إن الصداع النصفي لا يتم تشخيصه أو علاجه في الغالب". "لكن يمكن أن يكون لها تأثير خطير على حساسيتك للضوء."
أما بالنسبة لأضرار القرنية، فقد يكون سببها خدش صغير سيتعافى بمرور الوقت. 

حكة العين

قد تكون حكة العين مؤشرًا على وجود حساسية، مثل الغبار أو حبوب اللقاح أو فراء الحيوانات الأليفة.
وأوضح الخبراء أن "الاستجابة المناعية للجسم تؤدي إلى إطلاق الهستامين، مما يسبب التهيج والحكة".
من ناحية أخرى، يمكن أن تكون العيون اللزجة علامة على التهاب الملتحمة، وهي حالة شديدة العدوى.

التهاب الملتحمة

ويمكن أن يؤدي التهاب الملتحمة الناجم عن البكتيريا أو الفيروسات إلى تمزق وإفرازات مفرطة.
ونصح الخبراء في مركز "سبيكارت": "إذا وجدت عينيك لزجة بشكل مستمر، فقد يكون من الجيد استبدال أي مكياج تستخدمينه على العينين، وتغيير أغطية الوسائد بشكل روتيني والتوقف عن لمس وجهك طوال اليوم".
ويُنصح أي شخص يعاني من مشاكل في العين بمراجعة طبيب العيون.

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