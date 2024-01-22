لهذا يزداد الشخير في الشتاء.. كيف تتخلص من المشكلة المزعجة؟

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أظهرت الأبحاث، أن مشكلة الشخير التي يعاني منها البعض أثناء النوم تتفاقم بشكل أكبر خلال فصل الشتاء.

ويحدث الشخير بسبب ضغط الهواء عبر مجرى الهواء الضيق أو المسدود، ويمكن أن يكون أحد أعراض مشكلة أكبر، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم . اضافة اعلان





ظاهرة الشخير



تزايد مشكلة الشخير في الشتاء



تمرين يساعد على التخلص من الشخير



والشخير هو ظاهرة عالمية، إذ وجدت الدراسات أن 45 في المئة من البالغين يشخرون من حين لآخر.في حين أن 25 في المئة يشخرون بشكل معتاد، ويعاني الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن وكبار السن من المشكلة بشكل أكبر.ووجد أن الشخير يسهم في الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى.وهو علامة تحذير رئيسة لانقطاع التنفس أثناء النوم، حيث يتوقف التنفس ويبدأ عدة مرات أثناء النوم.ووجدت دراسة نشرت العام الماضي أن الشخير قد يشتد في الشتاء لعدة أسباب، من بينها:- زيادة تلوث الهواء المحيط.- زيادة التعرض للتدخين السلبي بسبب بقاء الشخص في الداخل لفترة أطول.- وصول موسم العدوى الفيروسية إلى ذروته.- زيادة الوزن في الشتاء.وأوضح الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها: "يمكن أن يكون سبب الشخير تراكم الدهون في الرقبة مما يؤدي إلى تضييق القصبة الهوائية".ويوصي مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي لأحد المتاجر المتخصصة في المراتب عبر الإنترنت بالمملكة المتحدة، الأشخاص الذين يعانون من تلك الظاهرة المزعجة، بإضافة تمرين اللسان لمدة 30 ثانية إلى روتينهم الليلي.وشرح التمارين، قائلاً: أغلق فمك وحرك لسانك في اتجاه واحد 10 مرات، ثم في اتجاه آخر 10 مرات، ثم في اتجاه ثالث للجولة النهائية، كما قال لصحيفة "ميرور".وأوضح أن الأشخاص الذين يشخرون سيشهدون نتائج بعد ثلاث ليال فقط، مما يؤدي إلى انخفاض الأعراض بنسبة 59 في المئة.وفي وقت سابق، قدم سيلي، مجموعة من الاقتراحات الأخرى للأشخاص الذين يعانون من الشخير إلى موقع T3.com،ـ وتتمثل في الآتي:- استبدال الوسادة العادية بأخرى مضادة للحساسية.- تجنب الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان.- وضع كرة التنس أسفل رأسك لضمان النوم على جانبك.- أخذ حمام ساخن قبل النوم.- الابتعاد عن الكحول.