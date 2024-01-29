لهذا السبب.. توقف عن ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء

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مع انخفاض درجة الحرارة في ساعات الليل، يلجأ بعض الناس إلى ارتداء الجوارب لمزيد من التدفئة أثناء النوم، لكن هذه العادة ترتبط بمخاطر صحية محتملة. اضافة اعلان

وكشف ماكس كيرستن، خبير النوم المقيم في باندا لندن عن الأسباب التي قد تدفعك للتوقف عن عادة ارتداء الجوارب أثناء النوم.





أرض خصبة لتكاثر البكتيريا



تراكم الأوساخ والبكتيريا



المحافظة على الرطوبة



عث الغبار والمواد المسببة للحساسية



تهيجات الجلد والالتهابات



الحماية من الجراثيم



كيف تحافظ على قدميك دافئتين دون ارتداء الجوارب؟



تعد الجوارب المتسخة بمثابة أرض خصبة لتكاثر البكتيريا والفطريات والكائنات الحية الدقيقة الأخرى.وأوضح ماكس: "تتعرض أقدامنا طوال اليوم لبيئات مختلفة، بما في ذلك الرطوبة والدفء داخل أحذيتنا. ونتيجة لذلك، تمتص جواربنا العرق ويمكن أن تحبس الرطوبة على بشرتنا، مما يخلق بيئة مثالية لنمو الميكروبات".وتابع ناصحًا: "إذا كنت ترتدي نفس الجوارب في السرير دون غسل قدميك، فقد تنقل هذه الملوثات إلى ملاءاتك. وبمرور الوقت، يمكن أن يسهم ذلك في تراكم الجراثيم في فراشك".ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لعلاج الأرجل، فإن الجمع بين الدفء والرطوبة في الجوارب القذرة يمكن أن يؤدي إلى تكاثر البكتيريا مثل المكورات العنقودية والفطريات، مثل فطريات قدم الرياضي.وقال ماكس، وفقًا لصحيفة "إكسبريس"، إن هذه الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تسبب روائح كريهة للقدمين والتهابات وتهيجات جلدية.طوال اليوم، تتلامس قدميك مع الأسطح المختلفة وتتراكم الأوساخ والعرق والبكتيريا.وقال ماكس: "عندما ترتدي جوارب متسخة في السرير، يمكن أن تنتقل الملوثات الموجودة على جواربك إلى ملاءاتك. ويمكن أن يحدث هذا الانتقال من خلال الاتصال المباشر أثناء تحركك في السرير".تنتج القدم العرق بشكل طبيعي، وإذا كانت جواربك رطبة بسبب ارتدائها خلال اليوم، فإن ارتدائها في السرير قد يسهم في الاحتفاظ بالرطوبة.وقال ماكس: "هذا يمكن أن يخلق بيئة مواتية لنمو البكتيريا والفطريات، مما قد يؤدي إلى روائح كريهة وزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجلد".علاوة على البكتيريا والفطريات، يمكن للجوارب المتسخة أيضًا أن تجذب عث الغبار.وأوضح ماكس: "تزدهر هذه المخلوقات المجهرية في البيئات الدافئة والرطبة، مما يجعل الجزء الداخلي من جواربك موطنًا جذابًا".وتابع: "عث الغبار هو مسبب شائع للحساسية ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو."جلد القدم حساس ويمكن أن يتهيج بسهولة بسبب وجود الأوساخ والعرق والبكتيريا.وقال ماكس: "إن التعرض لفترة طويلة لهذه العوامل، خاصة أثناء النوم عندما تكون أجسامنا أقل نشاطا في مكافحة التهديدات الخارجية، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتهيج الجلد والالتهابات".لتقليل احتمالية انتشار الجراثيم إلى ملاءاتك، يوصي ماكس بما يلي:- النظافة - تأكد من نظافة قدميك قبل ارتداء الجوارب قبل النوم.- قم بتغيير الجوارب بانتظام - إذا كنت ترتدي الجوارب طوال اليوم، فإن ارتداء زوج جديد قبل النوم يمكن أن يقلل من احتمالية نقل الملوثات إلى ملاءاتك.- ممارسات النظافة الجيدة - حافظ على روتين منتظم لغسل قدميك وتغيير الجوارب والحفاظ على نظافة الفراش لتعزيز النظافة العامة.تأكد من أن بيئة نومك دافئة بشكل عام. استخدم البطانيات والألحفة للحفاظ على دفء جسمك بالكامل، بما في ذلك قدميك.اختر الأغطية المصنوعة من مواد دافئة، مثل الفانيلا أو غيرها من الأقمشة المريحة، للمساعدة في الاحتفاظ بالحرارة.استخدم أجهزة تدفئة القدمين أو وسادات التدفئة الكهربائية المصممة للأسرة. ضعها عند سفح سريرك أو تحت الأغطية لتوفير الدفء المستهدف.قبل الذهاب إلى السرير، انقع قدميك في الماء الدافئ لبضع دقائق. يمكن أن يساعد ذلك في زيادة الدورة الدموية والحفاظ على دفء قدميك.يمكن أن يساعد وضع طبقات من الفراش على مزيد من التدفئة.إذا كنت تفضل عدم ارتداء الجوارب في السرير، فكر في ارتداء النعال الدافئة أو الأحذية المريحة حتى تصل إلى السرير.