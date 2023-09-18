لهذا السبب.. احذر ترك فرشاة أسنانك في الحمام

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حذر طبيب أسنان من الاحتفاظ بفرشاة الأسنان في الحمام، تفاديًا لتعريضها ملوثات تهدد الصحة، فيما يختلف مستوى الخطر اعتمادًا على بيئة الحمام وعاداتك الخاصة. اضافة اعلان

ووفقًا لطبيب الأسنان الدكتور بايال بهالا، فإن إبقاء فرشاة الأسنان في الحمام قد يعرضها لجزيئات البراز.

وقال: "من الممكن أن تتواجد جزيئات البراز في بيئة الحمام، بما في ذلك على الأسطح مثل فرشاة أسنانك. يمكن أن يحدث هذا عندما يتم تنظيف المراحيض دون إغلاق الغطاء، حيث يمكن أن يؤدي التنظيف إلى إطلاق قطرات ماء صغيرة في الهواء قد تحتوي على بكتيريا برازية وكائنات دقيقة أخرى".

وأضاف: "للتقليل من خطر ملامسة جزيئات البراز لفرشاة أسنانك، يمكنك اتباع نصائح النظافة المذكورة في الرد السابق، مثل شطف فرشاة أسنانك قبل الاستخدام، وتخزينها في وضع مستقيم، واستخدام غطاء فرشاة الأسنان، وإغلاق غطاء المرحاض عند التدفق المائي – الصرف".

وكشف الدكتور بهالا عن بعض الأسباب الأخرى التي تجعل الاحتفاظ فرشاة أسنانك في الحمام أمرًا غير صحي، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" على النحو التالي.





البكتيريا المتطايرة



القرب من المرحاض



الرطوبة



الحمامات المشتركة



كيف تحافظ على فرشاة أسنانك من البكتيريا؟



شطف الفرشاة قبل الاستخدام



الاحتفاظ بها في وضع مستقيم ومنفصل



استبدل الفرشاة بانتظام



أغلق غطاء المرحاض



استخدم غطاء فرشاة الأسنان



التنظيف المنتظم



أين يجب أن تحتفظ بفرشاة أسنانك؟



هل من السيء الاحتفاظ بفرشاة الأسنان في حمام مشترك؟



عندما تقوم بتنظيف المرحاض، خاصة عندما يكون الغطاء مفتوحًا، يمكن أن تتطاير قطرات الماء الصغيرة التي تحتوي على البكتيريا والكائنات الحية الدقيقة الأخرى وتستقر على الأسطح القريبة، بما فيها فرشاة أسنانك.إذا تم وضع فرشاة أسنانك بالقرب من المرحاض، فمن المرجح أن تتلامس مع الجزيئات المحمولة بالهواء ورذاذ الماء، مما قد يؤدي إلى التلوث.الحمامات عادة ما تكون بيئات رطبة، مما قد يعزز نمو البكتيريا والعفن على فرشاة أسنانك.في الحمامات المشتركة، هناك احتمالية أكبر للتلوث المتبادل، حيث يستخدم العديد من الأشخاص ويحدث تلامس من جانبهم للأسطح المختلفة.للحفاظ على فرشاة أسنانك خالية من البكتيريا، عليك القيام بما يلي، كما ينصح الدكتور بهالا:قم دائمًا بشطف فرشاة أسنانك جيدًا بماء الصنبور قبل استخدامها، مما يساعد في إزالة أي ملوثات محتملة.احتفظ بفرشاة أسنانك في وضع مستقيم في حامل أو كوب فرشاة الأسنان للسماح لها بالجفاف في الهواء. تأكد من أنها لا تلمس فراشي الأسنان الأخرى لمنع التلوث المتبادل.يجب استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر أو قبل ذلك إذا أصبحت شعيراتها مهترئة.إذا أمكن، أغلق غطاء المرحاض قبل التنظيف لتقليل انتشار الجزيئات المحمولة بالهواء.فكر في استخدام غطاء فرشاة الأسنان الذي يسمح بالتهوية لحماية فرشاة أسنانك من الملوثات الموجودة في الحمام.قم بتنظيف حامل فرشاة الأسنان أو الكوب بانتظام لمنع تراكم البكتيريا والعفن.من الناحية المثالية، قم بالاحتفاظ بفرشاة أسنانك في منطقة جافة خارج الحمام، مثل غرفة النوم أو خزانة فرشاة الأسنان المخصصة، كما ينصح الدكتور بهالا.وأضاف: “إذا كان لا بد من الاحتفاظ بها في الحمام، فاحتفظ بها بعيدًا عن المرحاض قدر الإمكان، واتبع النصائح المذكورة أعلاه لتقليل مخاطر التلوث”.قال الدكتور بهالا إنه يجب أن يكون لكل شخص حامل أو كوب مخصص لفرشاة الأسنان لمنع التلامس بين فرش الأسنان.ونصح: “تشجيع ممارسات النظافة الجيدة بين جميع المستخدمين، مثل إغلاق غطاء المرحاض عند التنظيف واستبدال فرشاة الأسنان بانتظام".وتابع: "في النهاية، على الرغم من أن الاحتفاظ بفرشاة أسنانك في الحمام يمثل بعض المخاطر الصحية المحتملة، إلا أن اتباع ممارسات النظافة المناسبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة يمكن أن يساعد في تقليل هذه المخاطر والحفاظ على فرشاة أسنانك آمنة نسبيًا للاستخدام اليومي".