الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لن تصدق ما عثر عليه الأطباء في معدة مريض!

عملية جراحية
الأشياء التي عثر عليها الأطباء في بطن المريض
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

استخرج الأطباء في الهند، 60 قطعة منزلية مختلفة من معدة رجل ظل يعاني من آلام لمدة عامين.
واكتشف الأطباء أن المريض قد ابتلع القطع التي تتراوح من الأزرار إلى سماعات الأذن.اضافة اعلان
وقال أجمر سينج كالرا، مدير مستشفى موغا الطبي في موغا بولاية البنجاب: "عند إجراء الأشعة السينية، عثرنا على قلادات وسلاسل وصواميل ومسامير وسماعات وأشياء أخرى كثيرة داخل المعدة. تم التعامل مع المتجر".

تفاصيل الحالة

وفي التفاصيل، ذهب المريض كولديب سينج (35 عامًا)، إلى المستشفى بسبب معاناته من وجود مشاكل في البطن، بالإضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة.
وقام المسعفون بعملية مسح للمنطقة التي يعاني من الألم فيها، وعندها اكتشفوا أن الرجل ابتلع ما يقرب من 60 قطعة مختلفة، بما فيها القلائد والسلاسل والصواميل والمسامير وسماعات الأذن ودبابيس الأمان والمغناطيس وأزرار القمصان والسحابات، والعديد من الأشياء غير الصالحة للأكل.
ويشيع هذا المرض بين الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل اضطراب طيف التوحد أو الإعاقات الذهنية أو الفصام.
وبحسب موقع "جاما برس"، فإن أقارب المريض لم يكونوا على علم بالمشكلة.


خطر على صحة الإنسان

ومن غير المستغرب أن يكون تناول الأشياء غير القابلة للهضم خطرًا على صحة الإنسان، كما كان الحال مع سينج.
وقال كالرا: "نظرًا لأنه أكل أدوات حادة، فقد أصيب بجروح خطيرة في بطنه"، مضيفًا أنه "قرر إجراء عملية جراحية له".
وخضع سينج لعملية جراحية لمدة ثلاث ساعات أشرف عليها الجراح أنوب هاندا وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي فيشافنور كالرا.
وعلى الرغم من نجاح العملية، إلا أن المريض لم يخرج من المستشفى بعد.
قال كالرا: “إنه لا يزال على جهاز التنفس الصناعي وحالته حرجة”.
وفي حالة غريبة، فقد تم كشف النقاب، في يوليو، عن امرأة من لندن أنفقت أكثر من 3800 دولار لإشباع رغبتها في الطين، والتي بدأت عندما حملت بابنها في عام 2013.

اقرأ أيضا

السكري
12:29 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

7 خيارات استباقية تقوي النظر لمرض السكري

امراض القلب
10:29 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

صعود السلالم ومسح الأرضيات يحميك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

جلطات الدم
9:29 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

3 مناطق في الجسم تظهر عليها الأعراض المبكرة لجلطات الدم.. تعرف عليها

25-10-21-46445041
7:31 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

استشاري يكشف مفاجأة بشأن الزبادي منتهية الصلاحية

اقرأ أيضا

سحب منتج شوكولاتة شهير من الأسواق.. والكشف عن السبب

لمرضى الشرايين.. ماذا سيحدث إذا توقفت عن تناول جرعة الأسبرين اليومية؟

منها الكبد.. استشاري يحذر من أمراض خطيرة تسببها المسكنات

أبرزها "العقم والزهايمر".. ٥ تغيرات خطيرة في حياة المدمن

أخطرها السرطان.. 10 أمور مفزعة بسبب طول جلستك اليومية لمدة 6 ساعات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

امراض القلب 1:48 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

لا تنطبق على مريض السكري .. جراح قلب: هذه أعراض الأزمة والجلطة القلبية

اقرأ أيضا

6 6 878
2:19 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

"وقاء عسير" تُتظم حملة للتعريف بداء الكلب وطرق الوقاية منه

8979789 7
1:34 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

اختراع واعد.. عصير لعلاج السرطان في 42 يومًا

دزواء لسرطان الثدي
10:53 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

دراسة: آثار جانبية خطيرة لدواء سرطان الثدي

الميلاتونين
9:25 م الجمعة، 29 سبتمبر 2023

فوائد هرمون الميلاتونين لضبط نظام الجسم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:44 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

النيابة 1
1:27 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

عاجل.. إيقاف تنظيم إجرامي يضم رجال أعمال احتالوا على مواطن بـ23 مليون ريال

ميزانية 2024
1:02 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

بعد الإعلان عن الميزانية.. سيناريوهات إيرادات المملكة في 2024

EoeOAKzXEAAtG4K
12:36 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للحصول على التأشيرات التعويضية

سكني
12:11 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

3 حالات لتوقف صرف الدعم السكني

الراتب - ريال 0 عملة
11:55 ص الأحد، 01 أكتوبر 2023

توضيح مهم لـ "التأمينات" بشأن موعد إيداع المعاشات للمستفيدين