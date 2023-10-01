لن تصدق ما عثر عليه الأطباء في معدة مريض!

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استخرج الأطباء في الهند، 60 قطعة منزلية مختلفة من معدة رجل ظل يعاني من آلام لمدة عامين.

واكتشف الأطباء أن المريض قد ابتلع القطع التي تتراوح من الأزرار إلى سماعات الأذن. اضافة اعلان

وقال أجمر سينج كالرا، مدير مستشفى موغا الطبي في موغا بولاية البنجاب: "عند إجراء الأشعة السينية، عثرنا على قلادات وسلاسل وصواميل ومسامير وسماعات وأشياء أخرى كثيرة داخل المعدة. تم التعامل مع المتجر".





تفاصيل الحالة



خطر على صحة الإنسان



وفي التفاصيل، ذهب المريض كولديب سينج (35 عامًا)، إلى المستشفى بسبب معاناته من وجود مشاكل في البطن، بالإضافة إلى ارتفاع في درجة الحرارة.وقام المسعفون بعملية مسح للمنطقة التي يعاني من الألم فيها، وعندها اكتشفوا أن الرجل ابتلع ما يقرب من 60 قطعة مختلفة، بما فيها القلائد والسلاسل والصواميل والمسامير وسماعات الأذن ودبابيس الأمان والمغناطيس وأزرار القمصان والسحابات، والعديد من الأشياء غير الصالحة للأكل.ويشيع هذا المرض بين الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل اضطراب طيف التوحد أو الإعاقات الذهنية أو الفصام.وبحسب موقع "جاما برس"، فإن أقارب المريض لم يكونوا على علم بالمشكلة.ومن غير المستغرب أن يكون تناول الأشياء غير القابلة للهضم خطرًا على صحة الإنسان، كما كان الحال مع سينج.وقال كالرا: "نظرًا لأنه أكل أدوات حادة، فقد أصيب بجروح خطيرة في بطنه"، مضيفًا أنه "قرر إجراء عملية جراحية له".وخضع سينج لعملية جراحية لمدة ثلاث ساعات أشرف عليها الجراح أنوب هاندا وأخصائي أمراض الجهاز الهضمي فيشافنور كالرا.وعلى الرغم من نجاح العملية، إلا أن المريض لم يخرج من المستشفى بعد.قال كالرا: “إنه لا يزال على جهاز التنفس الصناعي وحالته حرجة”.وفي حالة غريبة، فقد تم كشف النقاب، في يوليو، عن امرأة من لندن أنفقت أكثر من 3800 دولار لإشباع رغبتها في الطين، والتي بدأت عندما حملت بابنها في عام 2013.