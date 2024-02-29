لن تصدق ما حدث للاعب كمال أجسام بسبب شرب الماء المثلج

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عانى لاعب كمال الأجسام من حالة خطرة في القلب نتيجة تناول الماء المثلج.

وأُدخل فرانكلين أريبيانا (35 عامًا) من هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إلى المستشفى بسبب رد الفعل الغامض.





شرب الماء المثلج



حالة مزمنة



الرجفان الأذيني



ما أعراض الرجفان الأذيني؟



وشخّص الأطباء حالته بأنه يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، فيما يعتقدون أن شرب الماء المثلج عقب التمرينات تسبب في تسارع نبضات القلب لديه وبشكل غير منتظم، وهو ما يُعرف طبيًا بالرجفان الأذيني.وخضع على إثر ذلك لعملية جراحية في القلب لتصحيح المشكلة، التي يمكن أن تكون مميتة إذا تركت دون علاج.وانهار فرانكلين لأول مرة بعد شرب الماء المثلج عندما كان عمره 18 عامًا، ودخل المستشفى 20 مرة على مدار 15 عامًا قبل أن يكتشف الأطباء حالته.وقال لصحيفة "نيويورك بوست"، إنه حصل على رشفة من الماء المثلج أثناء لعب الجولف في يوم صيفي حار، وشعر على إثر ذلك بخفقان القلب.وأضاف: "لقد خلعوا قميصي، وكان بإمكانك رؤية قلبي يدق بقوة خارج صدري، ثم فقدت الوعي".وتابع فرانكلين متذكرًا تفاصيل الواقعة، لشبكة (ABC News): "بينما كنت أشرب الماء، أشعر على الأرجح بضربة ملحوظة في صدري. لم يسبق لي تجربتها من قبل".وشخصت إصابته سابقًا على أنه تضخم جزئي في القلب وعدم انتظام ضربات القلب.ويمكن للرجفان الأذيني، أن يتسبب في نبض القلب بسرعة كبيرة، مما يسبب مشاكل مثل الدوخة وضيق التنفس والتعب. ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار خمس مرات.ويعتقد الأطباء أن الماء البارد تسبب في تهيج العصب المبهم الذي يربط الدماغ بالقلب، مما يؤدي إلى الرجفان الأذيني.ويمكن أن يكون السبب "منعكس الغوص"، عندما يؤدي التعرض للماء البارد إلى تباطؤ القلب وتقييد الأوعية الدموية في الأطراف للحفاظ على الأكسجين.وتمكن الأطباء من علاج مشاكل القلب لدى فرانكلين عن طريق الاجتثاث - وهو علاج يهدف إلى تصحيح أنواع معينة من إيقاعات القلب غير الطبيعية عن طريق سد المسارات الكهربائية في القلب - في هذه الحالة، عن طريق العصب المبهم.وقال فرانكلين إنه لم يعان من أي مضاعفات منذ الجراحة ويمكنه الآن شرب الماء دون أي مشاكل، وهو لا زال يتناول أدوية لعلاج مرض القلب الوراثي الذي يعاني منه ويريد رفع مستوى الوعي حول مشاكل القلب.عند الإصابة بالرجفان الأذيني، يكون معدل ضربات القلب غير منتظم ويمكن أن يكون سريعًا جدًا في بعض الأحيان. وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون أعلى بكثير من 100 نبضة في الدقيقة.يمكن أن يسبب مشاكل بما فيها الدوخة وضيق التنفس والتعب.ألم في الصدر يأتي ويذهب.ألم في الصدر يختفي بسرعة يجعل الشخص يشعر بالقلق.تغير مفاجئ في نبضات القلب.معدل ضربات القلب أقل باستمرار من 60 أو أعلى من 100 (خاصة إذا كنت تعاني من أعراض أخرى للرجفان الأذيني، مثل الدوخة وضيق التنفس).