لن تصدق استخداماته.. كيف يمكن لسم الأفعى والعنكبوت والتنين أن ينقذ حياتك؟

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من علاج جلطات الدم إلى علاج مشكلة العجز الجنسي لدى الرجال، تبرز أهمية استخدام السموم القاتلة في الثعابين والعناكب وتنانين كومودو للاستخدام الطبي. اضافة اعلان

بل إن بعضها يمكن أن ينقذ الأرواح، من خلال المساعدة في منع الأزمات القلبية على المدى الطويل.





الثعابين



العناكب



تنين كومودو



يمكن للدغات بعض أنواع الثعابين أن تقتل في ثوانٍ معدودة، مما يؤدي إلى تدمير الأوعية الدموية والتسبب في نزيف داخلي.ومع ذلك، فإن سم الأفعى البرازيلية - وهي واحدة من أخطر الثعابين في العالم - تشكل أساس الأدوية المنقذة للحياة.وأظهرت الأبحاث أيضًا أن سموم الثعابين يمكن أن تساعد في علاج جلطات الدم دون التعرض لخطر النزيف الإضافي.وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "تصلب الشرايين والتخثر وعلم الأحياء الوعائي"، أن سموم الثعابين المنقاة ساعدت المرضى دون تعريضهم للخطر.وقال الدكتور تور فو هوانج، من جامعة تايوان الوطنية: "إن سموم الثعابين تحتوي على العديد من المكونات البيولوجية التي تؤثر على الإرقاء".لطالما أصيب العلماء بالحيرة على مدار عقود بشأن قدرة العنكبوت البرازيلي المتجول على التسبب في "الانتصاب الطويل والمؤلم".ويمكن أن تكون لدغة هذا النوع من العناكب مميتة، كما تسبب أعراضًا غريبة.ويعتقد العلماء أنه بالإمكان الآن تسخير قوة العنكبوت في علاج ضعف الانتصاب.ويقوم الباحثون البرازيليون حاليًا بتجربة إنتاج جل منه، حيث يخضع 72 رجلاً للاختبارات ومن المتوقع ظهور النتائج في الربيع المقبل.وقالت البروفيسورة ماريا إيلينا دي ليما، من جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية: "أثبتت الاختبارات أن المركب يعمل دون أي سمية، حيث لا يتم اكتشافه عمليا في مجرى الدم".وأضافت: "الميزة الكبيرة هي أن الموافقة على الأدوية الموضعية تميل إلى أن تكون أسرع بكثير، وذلك بسبب انخفاض احتمال حدوث آثار جانبية ضارة"، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن".وأظهرت التجارب التي أجريت في عام 2019، أن الجزيء يحسن تدفق الدم إلى القضيب بنسبة 113 في المئة عند استخدامه على شكل جل.وساعد المركب المسمى BZ371A الرجال على تحقيق الانتصاب خلال نصف ساعة.ويُعتقد أنه يعمل عن طريق زيادة مستويات أكسيد النيتريك، الذي يفتح الأوعية الدموية في القضيب، مما يسمح بدخول المزيد من الدم أثناء الإثارة.ويقوم العلماء الآن بالإعداد للمرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار الدواء على الرجال الذين خضعوا لجراحة إزالة البروستاتا بسبب السرطان.وفي حالة نجاحها، سيتم توسيع الاختبارات وتنفيذها في المستشفيات قبل أن تسعى الشركة المصنعة "بيوزيوس" للحصول على الموافقة لاستخدامها على نطاق أوسع.أكبر سحلية على وجه الأرض - تنين كومودو - لديها غدد سم محملة بالسموم التي تخفض ضغط الدم، وتسبب نزيفًا حادًا، وتمنع التجلط، وتسبب الصدمة.وفي البرية، يستخدم 14 وحشًا حجريًا يبلغ أطوالهم ثلاثة أمتار هذا السم لقتل الفرائس، مثل الغزلان والخنازير وجاموس الماء وحتى التنانين الأخرى.لكن العلماء اكتشفوا أن السم يمكن استخدامه لعلاج تخثر الدم المفرط.وقام باحثون من جامعة كوينزلاند في أستراليا بدراسة مجموعة من سموم السحالي، بما فيها السحلية المكسيكية المزينة بالخرز، وسحلية المراقبة عديمة الأذن.ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة "السموم"، أن السموم يمكن أن تحمل إمكانية استخدام أدوية تسييل الدم في المستقبل.وقال الدكتور إيفان كولوداروف: "على الرغم من أن سموم الثعابين كانت موضوع دراسة مكثفة، إلا أنه لم يتم عمل سوى القليل نسبيًا على سموم السحالي".وأضافت: "إن المستوى العالي من التباين في كيمياء السم في السحالي الفارانية مقارنة مع السحالي الحلزونية يشير إلى أن السم قد يخضع لضغوط اختيار مختلفة في هاتين العائلتين".ووفقًا لها، "لا تسهم هذه النتائج في فهمنا لتطور السم فحسب، بل تكشف أيضًا أن سموم السحالي anguimorph هي مصادر غنية للجزيئات النشطة بيولوجيًا الجديدة مع إمكانية استخدامها في تصميم الأدوية وتطوير مركبات الرصاص".