لنومٍ جيد.. هذا السلوك لا يجب عليك فعله مطلقًا

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كشفت خبيرة النوم، نانسي روثستاين، عن سلوك شائع قد يتسبب في الحرمان من الحصول على النوم الجيد، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة والمعاناة من تدهور الحالة المزاجية. اضافة اعلان

ولا يحصل معظم البالغين على قسط كافٍ من النوم، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة.





عوامل التشتيت



النظر إلى الساعة



وقالت روثستاين، لصحيفة "إكسبريس": "نحن مصممون للنوم والسبب وراء حاجتنا إلى كل هذه الحيل هو أن الناس فقدوا بساطة النوم لأننا مشغولون للغاية".وأضافت: "لدينا الكثير مما يحدث، ولدينا الكثير من عوامل التشتيت والإغراءات التي تلحق السلوكيات ببيولوجيتنا".وأوضحت: "لذلك، إذا كنت متعبًا طوال الوقت وتستغرق في النوم، أو تشعر بالغضب ولا تشعر بتحسن، وتمرض كثيرًا أو تعاني من القلق أو الاكتئاب، فابدأ في النظر في كيفية دعم هؤلاء الأشخاص. وتحسين تلك الأشياء للحصول على نوم أفضل".وسلطت خبيرة النوم الضوء خصوصًا على سلوك شائع يمكن أن يعطل النوم "بشكل كبير".وقالت: "الجميع ينظر إلى الساعة، وإذا نظرت إلى الساعة، فإنك تبدأ في العد التنازلي للساعة حتى يتعين عليك النهوض".وتابعت محذرة من الأمر: "يمكن أن يسبب القلق لأنك تفكر في أنني لن أعود إلى النوم ويجب أن أستيقظ قريبًا، فيتعلق دماغك به على الفور ويبدأ في القيام بجميع أنواع الأشياء المجنونة".وإذا استيقظت في منتصف الليل، تنصح خبيرة النوم بتشغيل ضوء خافت وقراءة كتاب للمساعدة على النوم مرة أخرى.