لنوم أسرع.. عليك بتناول هذه الفاكهة كل ليلة

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يحذر الخبراء من أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم بسبب روتين النوم السيئ يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، فضلاً عن الشعور بحالة أسوأ جسديًا وعقليًا خلال النهار.

ويوصي الخبراء بتناول فاكهة الكيوي قبل الذهاب إلى السرير مما يساعد على الشعور بتحسن كبير عند الاستيقاظ في الصباح.





الكيوي تساعد على النوم



ممارسة الرياضة في الصباح



وقال الخبراء في متجر الأثاث (BedKingdom) ببريطانيا: "أظهرت الدراسات أن فاكهة الكيوي يمكن أن تساعد في تحسين نوعية النوم وتوقيت النوم وكفاءة النوم بعد شهر من تناولها بانتظام قبل النوم، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وأضافوا: "تحتوي فاكهة الكيوي على كميات عالية من السيروتونين ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل حمض الفوليك وفيتامين ب، والتي يمكن أن تساعد في علاج اضطرابات النوم وكذلك المساعدة في إعادة ضبط جدول نومك".أيضًا، إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة ليلًا، فعليك تغيير الموعد، بعدما أثبتت الدراسات أن أفضل وقت لممارسة الرياضة هو في الصباح.وقال الخبراء: "وجدت دراسة أجراها ياماناكا وآخرون عام 2015 أن ممارسة الكثير من التمارين قبل النوم يفسد إيقاع الجسم الطبيعي ويجعل النوم أكثر صعوبة. وهذا يجعل من الصعب الالتزام بجدول نوم أيضًا". لأنها تجعل نوعية النوم أسوأ بعد ممارسة الكثير من التمارين قبل النوم".وأضافوا: "وجدت هذه الدراسة أن نوم حركة العين السريعة انخفض بنسبة 10.5 بالمئة لدى الأشخاص الذين مارسوا الكثير من التمارين قبل النوم".وأشاروا إلى أن "نوم حركة العين السريعة مهم لأنه الوقت الذي يقوم فيه دماغك بفرز ذكرياتك، ووضع الأشياء التي تعلمتها خلال اليوم في الذاكرة طويلة المدى، فضلاً عن كونه الوقت الذي تحلم فيه بشكل أكثر وضوحًا".