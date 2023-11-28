لم يتلقوا اللقاح.. الصحة: 80% من المنومين في العناية بسبب الانفلونزا

أ أ

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن 80% من المنومين في العناية المركزة، كان سبب دخولهم هو الإصابة الإنفلونزا ا لموسمية، ونوه العبد العالي أنهم لم يأخذوا اللقاح. اضافة اعلان





الفئات المعرضة للمخاطر أولى باللقاح



اللقاحات آمنة ولا تتعارض مع لقاحات كورونا.



الفئات الأكثر عرضة



أعراض الانفلونزا الموسمية



تقل احتمالية دخول المستشفى بنسبة 40-60%



ووجه الدكتور العبدالعالي نصحية مهمة عبر حسابه بمنصة "إكس" قائلا: نصيحة صادقة ينبغي ألا نتردد ولا نتأخر في الحصول على اللقاح للوقاية من شدة المرض، خاصة الفئات المعرضة للمخاطر.ومنذ بداية موسم الانفلونزا نصحت وزارة الصحة الجميع بضرورة أخذ اللقاح خاصة الفئات المعرضة للإصابة وهم: العاملون في المجال الصحي، المصابون بأمراض مزمنة، الأطفال وكبار السن.وشددت وزارة الصحة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشار الإنفلونزا والوقاية من الأمراض التنفسية، وذلك بأخذ اللقاح المضاد لها لمنع الإصابة، وتخفيف الأعراض الجانبية.وأوضحت أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل عدد الحالات، خاصةً أن الإنفلونزا تعد عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة وتصيب جميع الفئات العمرية.وتنتقل العدوى عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو لمس الأسطح الملوثة، وتتراوح فترة الحضانة في المتوسط من 2-4 أيام.كما بينت أن الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة، وهم المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، وكبار السن، والحوامل والعاملون في المجال الصحي.ويأتي ذلك مع اقتراب موسم الشتاء، مبينةً أن من أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 38 درجة مئوية، وقشعريرة وتعرق، وصداع.بالإضافة إلى السعال الجاف المستمر، وتعب وإرهاق، وسيلان الأنف، والتهاب الحلق، وألم في العضلات، موكدةً أن خطورة الإنفلونزا تأتي بناءً على مجموعة من العوامل، من ضمنها التقدم في العمر، ووجود الأمراض المزمنة.وأكدت الصحة أن المسارعة والاستجابة لأخذ اللقاح سيسهمان في تقليل عدد حالات الإصابة، وكذلك تخفيف الأعراض الجانبية حال الإصابة.أوضحت الصحة أن الإنفلونزا الموسمية والالتهاب الرئوي خامس سبب مؤدٍ للوفاة في السعودية، ومن المتوقع أن تسبب الإنفلونزا الموسمية 290 ألف إلى 650 ألف وفاة سنوياً في العالم.وأكدت أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يقلل احتمالية دخول المستشفى بالإنفلونزا بنسبة 40-60% بينما بنسبة 26% تقلل إحتمالية دخول المحصنين باللقاح للعناية المركزة.