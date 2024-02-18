لمن يعاني من صعوبة في النوم.. هل سمعت عن تقنية 4-7-8؟

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مشاكل النوم يمكن أن يكون لها أسباب عديدة. ويمكن أن تؤدي قلة النوم المستمرة إلى العديد من المشكلات الصحية المزمنة، بما فيها أمراض القلب والسكري والسمنة والاكتئاب.

وكشف الدكتور سيثي، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي عن حيل نوم مبنية على أسس علمية يمكن أن تساعد في الحصول على النوم الجيد أثناء الليل.





تقنية 4-7-8



3 نصائح للمساعدة على النوم



تناول موزة قبل النوم



تناول الزبادي قبل النوم



التقليل من التعرض للضوء الأزرق



وهذه التقنية، كما كشف في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، تعرف باسم 4-7-8، وتعمل من خلال الاستنشاق لمدة أربع ثوانٍ، وحبس النفس لمدة سبع ثوانٍ، ثم القيام بالزفير لمدة ثماني ثوانٍ.وقال: "هذه التقنية هي أداة بسيطة ولكنها قوية لتقليل التوتر والقلق قبل النوم".وتم تطوير هذه التقنية من قبل الدكتور أندرو ويل كنوع من البراناياما، وهي تقنية تساعد الناس على الاسترخاء لأنها تجدد الأكسجين في الجسم.وكشف الدكتور سيثي عن ثلاث نصائح أخرى للمساعدة على النوم.أوضح الدكتور سيثي أن الموز غني بالتريبتوفان، لذلك يعتبر مساعدًا طبيعيًا للنوم.والتربتوفان هو أحد الأحماض الأمينية العديدة الموجودة في الأطعمة التي تحتوي على البروتين.يمكن تحويله إلى جزيء يسمى 5-HTP (5-hydroxytryptophan) والذي يستخدم لصنع السيروتونين والميلاتونين - يساعدك الميلاتونين على النوم ويساعدك السيروتونين على الشعور باليقظة عندما تستيقظ في اليوم التالي.قال الدكتور سيثي، إن الزبادي عبارة عن مزيج من الكالسيوم والبروتين.وأوضح: "يساعد الكالسيوم الدماغ على استخدام التربتوفان لإنتاج الميلاتونين. حاول تضمين الزبادي اليوناني غير المحلى في روتينك المسائي".وأضاف أن الزبادي اليوناني على وجه الخصوص يمكن أن يسهم في تحسين نوعية النوم، بحسب صحيفة "إكسبريس".قال الدكتور سيثي إن التعرض للضوء الأزرق هو المشكلة الأكبر بين المراهقين والبالغين.ونصح: "قلل من التعرض للضوء الأزرق من الشاشات مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيون قبل ساعة على الأقل من وقت النوم. يتداخل الضوء الأزرق مع إنتاج الميلاتونين مما يجعل النوم أكثر صعوبة".