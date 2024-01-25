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لمن يعاني من تضخم البروستاتا.. 4 علاجات رئيسة تعرف عليها

البروستاتا
البروستاتا
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البروستاتا هي عبارة عن غدة صغيرة، تقع في الحوض، بين القضيب والمثانة. يؤدي تضخمها إلى الضغط على المثانة والإحليل – مجرى البول.اضافة اعلان
تشمل أعراض تضخم البروستاتا صعوبة في بدء التبول، والجهد للتبول، وضعف تدفق البول، والحاجة إلى التبول بشكل عاجل.
يعتمد علاج تضخم البروستاتا على مدى تأثير الأعراض على نوعية حياة الشخص المريض، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

علاج تضخم البروستاتا

هناك أربعة علاجات رئيسة لهذه الحالة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، وهي:

تغيير نمط الحياة

في بعض الحالات، يمكن تخفيف أعراض تضخم البروستاتا من خلال بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، مثل شرب كميات أقل من المشروبات الغازية والكافيين والمحليات الصناعية، وشرب كميات أقل من السوائل في المساء.
كما يجب إفراغ المثانة، خاصة قبل الرحلات الطويلة أو عندما تعلم أنك لن تتمكن من الوصول إلى المرحاض بسهولة.
علاوة على تناول المزيد من الألياف، وبالتالي تدريب المثانة - وهو برنامج تمرين يهدف إلى مساعدتك على الاستمرار. لفترة أطول دون التبول واحتجاز المزيد من البول في المثانة.

الدواء


إذا لم تساعد تغييرات نمط الحياة، فهناك بعض الأدوية التي قد يوصى بها هي:
حاصرات ألفا
مضادات مفعول الكولين
مثبطات اختزال 5-ألفا
مدرات البول
ديزموبريسين
ميرابيجرون
إذا كنت تعاني من تضخم البروستاتا، فقد يُنصح باستخدام أكثر من نوع واحد من الأدوية.

القسطرة

إذا كنت لا تزال تواجه صعوبة في التبول ولم تكن الجراحة مناسبة لك، فقد تحتاج إلى قسطرة لتصريف المثانة.
وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، فإن "القسطرة البولية عبارة عن أنبوب ناعم يحمل البول من المثانة إلى خارج الجسم. ويمكن تمريره عبر القضيب، أو من خلال ثقب صغير مصنوع في بطنك، فوق عظمة العانة".
وأوضحت: "قد يُنصح باستخدام قسطرة قابلة للإزالة، أو قسطرة تبقى في المثانة لفترة أطول من الوقت".

الجراحة والإجراءات الأخرى

لا يحتاج معظم الرجال الذين يعانون من أعراض بولية إلى إجراء عملية جراحية، ولكن إذا لم تنجح العلاجات الأخرى أو كانت الأعراض شديدة، فقد يكون هذا خيارًا.
إحدى العمليات الجراحية الأكثر شيوعًا لعلاج تضخم البروستاتا هي استئصال البروستاتا عبر الإحليل (TURP).
وتتضمن استئصال جزء من غدة البروستاتا باستخدام جهاز يسمى منظار القطع الذي يمر عبر مجرى البول.
ليزر الهولميوم هو علاج يستخدم الليزر لإستئصال جزء من البروستاتا الذي يمنع تدفق البول.
ويمكن أيضًا استخدام الاجتثاث المائي، وهناك نوعان. في الطريقة الأولى، يتم حقن الماء في البروستاتا باستخدام مسبار يمر عبر مجرى البول. ثم يتم استخدام ضغط الماء لتدمير بعض أنسجة البروستاتا لتصغير حجمها. النوع الثاني يستخدم البخار بدلاً من الماء.

الإجراءات المحتملة الأخرى هي:

التبخير الانتقائي الضوئي للبروستاتا XPS
غرسات رفع الاحليل البروستاتي (PUL)
رأب المثانة
انصمام شريان البروستاتا
تحويل مجرى البول
نظام البلازما
شق عنق المثانة (بضع البروستاتا)
عملية استئصال البروستاتا المفتوحة.

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