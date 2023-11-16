لمن يجوعون في وقت متأخر من الليل.. إليك قائمة بأفضل الوجبات الصحية

أ أ

إذا وجدت نفسك تشعر بالجوع في وقت متأخر من الليل، فهناك خيارات للوجبات الخفيفة أفضل بكثير من غيرها من الناحية الغذائية. اضافة اعلان

وعند تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، فإن أفضل خيار لك هو تجنب المنشطات مثل السكر والكافيين وحتى المصادر الكثيفة للكربوهيدرات، لأنه وقت من اليوم نقوم فيه هرمونيًا بتخزين الوقود وإصلاح الجسم، بدلاً من حرق طاقة إضافية.

وتوفر الوجبات الخفيفة التي تحتوي على البروتين مجموعة من الأحماض الأمينية المرتبطة بالراحة والاسترخاء والنوم، وتقاوم الجوع بشكل مناسب، بدلاً من تحفيز الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

وإليك بعض خيارات الطعام الجيدة:





الجبن والحبوب الكاملة



الحبوب الكاملة وزيت الجوز



زبادي سادة مع الفواكه



المكسرات والبذور



الفشار



الجبن الخفيف غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما فيها الكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين.تناول شريحة أو اثنتين، أو قطعة رقيقة من الجبن على قطعة بسكويت من الحبوب الكاملة أو اثنتين، وسوف تشعر بالرضا والتحرر من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات في غضون دقائق.إذا كانت بطنك فارغة في وقت متأخر من الليل، فإن تناول وجبة خفيفة مغذية ومشبعة هو الخيار الأفضل.شريحة أو اثنتين من خبز الحبوب الكاملة أو الخبز المحمص، مع زيت الجوز (عين الجمل) بنسبة 100%، سيجمع بين الكربوهيدرات ذات الجودة العالية مع القليل من البروتين لتحقيق التوازن في العناصر الغذائية، فضلاً عن كونه مصدرًا للحمض الأميني التربتوفان، الذي يرتبط بالراحة والنوم في الدماغ.على الرغم من أن الفاكهة توفر السكريات الطبيعية، إلا أنها يمكن أن تكون مصدرًا كثيفًا للكربوهيدرات وليست مثالية للاستهلاك في وقت متأخر من الليل.لذا بدلاً من ذلك، فإن دمج الفواكه ذات السكر الخفيف، مثل التوت أو فاكهة الباشن فروت مع الزبادي الطبيعي أو الزبادي البروتيني سيوفر العديد من السكريات.تعتبر المكسرات والبذور وجبة خفيفة ذكية بشكل خاص في وقت متأخر من الليل، لأنها توفر الدهون الجيدة والبروتين، بالإضافة إلى مجموعة من المغذيات الدقيقة الرئيسة بما في ذلك الزنك.تناول حفنة (أو 10-20) من المكسرات أو البذور لمدة 20-30 دقيقة في وقت متأخر من الليل.يعتبر الفشار من الكربوهيدرات الكاملة التي تحتوي على أقل من 100 سعرة حرارية لكل كوبين إلى جانب البروتين والألياف الغذائية، وهو خيار مثالي للوجبات الخفيفة.